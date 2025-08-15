Спецборт с Путиным вылетел из Магадана на Аляску

15 августа 2025, 18:10

Фото: iStock/OceanFishing

Спецборт №1, на котором предположительно находится президент России Владимир Путин, вылетел и Магадана и отправился на Аляску. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.





Напомним, что сегодня у Путина состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на 22:30 по московскому времени. Если основываться на данных сервиса, то самолет должен приземлиться около 22:00.





«Российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Время в пути составляет примерно 4 часа», — передает сервис.