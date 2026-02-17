Российская делегация во главе с Мединским прибыла на переговоры в Женеву
Самолет с делегацией России во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлился в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Борт вылетел из аэропорта Москвы в соответствии с графиком, несмотря на непростые погодные условия. Всего перелет занял девять часов. Маршрут пролегал в облет недружественных стран, для входа в воздушное пространство Швейцарии было предоставлено небо Италии.
«Самолет приземлился», — сказал собеседник агентства.В Женеву уже прибыла украинская сторона. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, повестка дня согласована, и команда готова к работе.
Напомним, новый раунд переговоров запланирован на 17-18 февраля в Женеве. Встреча состоится в трехстороннем формате с участием США, России и Украины.