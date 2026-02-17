Российская делегация во главе с Мединским прибыла на переговоры в Женеву

17 февраля 2026, 09:33

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолет с делегацией России во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлился в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.





Борт вылетел из аэропорта Москвы в соответствии с графиком, несмотря на непростые погодные условия. Всего перелет занял девять часов. Маршрут пролегал в облет недружественных стран, для входа в воздушное пространство Швейцарии было предоставлено небо Италии.

«Самолет приземлился», — сказал собеседник агентства.