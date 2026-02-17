Жена Пашиняна объявила о завершении их брака

17 февраля 2026, 10:51

Никол Пашинян и Анна Акопян (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила на своей странице в Facebook* о разводе.





Журналистка обратилась к соотечественникам с просьбой проявлять сдержанность и корректность при обсуждении этой темы. Причины разрыва она не раскрыла, других подробностей также не привела. Сам ​премьер ситуацию не комментировал.

«Мой гражданский брак с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном завершен», — написала супруга политика.