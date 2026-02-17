Достижения.рф

Жена Пашиняна объявила о завершении их брака

Никол Пашинян и Анна Акопян (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила на своей странице в Facebook* о разводе.



Журналистка обратилась к соотечественникам с просьбой проявлять сдержанность и корректность при обсуждении этой темы. Причины разрыва она не раскрыла, других подробностей также не привела. Сам ​премьер ситуацию не комментировал.

«Мой гражданский брак с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном завершен», — написала супруга политика.
По данным проправительственных телеграм-каналов, Пашинян и Акопян официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. Всего у пары четверо детей — три дочери и сын.
Лидия Пономарева

