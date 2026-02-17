«Небольшой выхлоп»: Политолог спрогнозировал итоги переговоров в Женеве
Политолог Светов: От переговоров в Женеве не стоит ждать чего-то грандиозного
От переговоров в Женеве не стоит ждать чего-то грандиозного, поскольку Киев не собирается выполнять условия России. В этом уверен политолог Юрий Светов.
Напомним, 17–18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной. По словам Светова, встреча закончится минимальными договоренностями, как и в предыдущие разы.
«Я очень скептически отношусь к этим переговорам. Я думаю, что они закончатся каким-то небольшим выхлопом. Например, как предыдущие переговоры закончились обменом 314 пленных. От предстоящих переговоров в Женеве также не стоит ждать чего-то грандиозного», — сказал политолог «Вечерней Москве».
По его словам, страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта и будут «выкручивать нам руки на переговорах». Условия России Киев выполнять не собирается. Поэтому без военного поражения Украины этот конфликт не закончится, убежден Светов.
Тем временем, по данным RT, российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским уже прибыла в Женеву. Издание также опубликовало кадры приземления спецборта из России.