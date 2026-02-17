«Небольшой выхлоп»: Политолог спрогнозировал итоги переговоров в Женеве

17 февраля 2026, 11:12

Политолог Светов: От переговоров в Женеве не стоит ждать чего-то грандиозного

Фото: iStock/sb2010

От переговоров в Женеве не стоит ждать чего-то грандиозного, поскольку Киев не собирается выполнять условия России. В этом уверен политолог Юрий Светов.





Напомним, 17–18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной. По словам Светова, встреча закончится минимальными договоренностями, как и в предыдущие разы.





«Я очень скептически отношусь к этим переговорам. Я думаю, что они закончатся каким-то небольшим выхлопом. Например, как предыдущие переговоры закончились обменом 314 пленных. От предстоящих переговоров в Женеве также не стоит ждать чего-то грандиозного», — сказал политолог «Вечерней Москве».