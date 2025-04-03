Дмитриев по поручению Путина проводит встречи с представителями Трампа

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что находится в Вашингтоне, где проводит встречи с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.
«2–3 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Ранее он опубликовал карту с авиамаршрутом из Европы в США и написал, что диалог между Москвой и США имеет важное значение. По его словам, речь идет о построении безопасного и процветающего мира для всех.
Напомним, российский представитель прибыл в Вашингтон для встречи со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ради этого Штаты специально приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы тот смог попасть на территорию США.
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Элина Позднякова