Дмитрий Кулеба заявил о двойственной политике США по украинскому конфликту

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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Вашингтона в отношении Киева. Он считает, что США ведёт двойственную политику.
«Это сейчас страна (США — прим. ред.), которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь», — цитирует его слова РИА Новости со ссылкой на украинское издание.По словам Кулебы, сегодняшний вопрос, который касается того, как Киеву выстраивать отношения с Соединенными Штатами, очень сложный. Если ситуация не изменится, то Украине и Европе придётся решать, можно ли вообще рассчитывать хоть в чём-нибудь на Вашингтон, отметил экс-министр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон успешно сотрудничает и с Киевом, и с Москвой по поводу урегулирования украинского конфликта.
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Анастасия Чубина