Путин назначил главу РФПИ Дмитриева спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)
Главу российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами», — говорится в указе, опубликованном на сайте для официальной публикации нормативно-правовых актов.
Указ действует с момента подписания.
В пресс-службе РФПИ добавили, что спецпосланник остается в должности главы фонда. Дмитриев будет заниматься развитием инвестсотрудничества с Глобальным Югом, а также с западными странами, включая США.
Ранее Кирилл Дмитриев дал оценку российско-американским переговорам.
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Никита Кротов