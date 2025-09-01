Дмитриев пошутил про изоляцию РФ, опубликовав видео с Путиным на саммите ШОС

01 сентября 2025, 07:46

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в социальной сети видеоролик с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Китае. В подписи к публикации он иронично прокомментировал тему «изоляции» России. Об этом пишет РИА Новости.





На кадрах видео видно, как участники саммита собираются для совместного фотографирования, а затем некоторые из них пожимают руку президенту России Владимиру Путину. Дмитриев написал:





«"Изолированная» Россия. И никто не помнит неудачника (экс-лидера США Джо. — Прим. ред.) Байдена», — говорится в подписи к публикации.