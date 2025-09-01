Дмитриев пошутил про изоляцию РФ, опубликовав видео с Путиным на саммите ШОС
Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в социальной сети видеоролик с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Китае. В подписи к публикации он иронично прокомментировал тему «изоляции» России. Об этом пишет РИА Новости.
На кадрах видео видно, как участники саммита собираются для совместного фотографирования, а затем некоторые из них пожимают руку президенту России Владимиру Путину. Дмитриев написал:
«"Изолированная» Россия. И никто не помнит неудачника (экс-лидера США Джо. — Прим. ред.) Байдена», — говорится в подписи к публикации.
В воскресенье Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом, в рамках которого он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе визита также запланировано посещение Пекина, где состоится трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Кроме того, президент России будет присутствовать на торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.