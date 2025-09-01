Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании подозреваемого в бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, которое произошло 30 августа во Львове.
Задержание подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия состоялось в Хмельницкой области спустя 36 часов после преступления. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили министр внутренних дел Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк.
По словам Клименко, убийство было тщательно подготовлено: преступник изучал график передвижений Парубия, прокладывал маршрут и планировал побег. Зеленский поручил предоставить обществу имеющуюся информацию и поблагодарил правоохранителей за оперативную работу.
Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Нападавший, одетый в форму курьера, произвел не менее семи выстрелов и скрылся на электровелосипеде. Политик скончался на месте до приезда медиков.
Андрей Парубий был активным участником Евромайдана 2013–2014 годов, занимал должности секретаря СНБО и председателя Верховной рады Украины. Некоторые его соратники связывали убийство с политической деятельностью Парубия.
