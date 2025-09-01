Зеленский: подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия дал первые показания, а правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Подозреваемый в убийстве был задержан в Хмельницкой области спустя 36 часов после совершения преступления — совместными усилиями СБУ, Национальной полиции и офиса генерального прокурора. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, убийство было тщательно подготовлено: исполнитель заранее изучал график передвижений Парубия, прокладывал маршрут и планировал побег.
Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове на улице Ефремова. Нападавший, одетый в форму курьера службы доставки Glovo, произвел не менее семи выстрелов.
После убийства преступник спрятал пистолет в сумку и скрылся на электровелосипеде. Политик скончался на месте до приезда медиков.
