Макрон соберет лидеров ЕС и НАТО в Париже для ответа Трампу
Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 4 сентября в Париже встречу с лидерами ключевых стран ЕС и генсеком НАТО Марком Рютте для координации позиций после переговоров с Дональдом Трампом и обсуждения ответных мер на его инициативы.
Согласно информации Financial Times со ссылкой на трёх дипломатов, встреча пройдет по инициативе Макрона и соберёт тех, кто недавно встречался с Трампом в Вашингтоне.
Помимо генсека НАТО Рютте и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, участие подтвердили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Основными темами станут оборонная политика, отношения с США и возможные ответные меры на торговые ограничения.
Встреча проходит на фоне растущей напряжённости в трансатлантических отношениях после ультиматумов Трампа европейским союзникам и его предложения разместить на Украине китайских миротворцев. Ранее Макрон уже критиковал подход Вашингтона, заявив о необходимости европейского суверенитета в вопросах безопасности.
Читайте также: