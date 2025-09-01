Макрон соберет лидеров ЕС и НАТО в Париже для ответа Трампу

01 сентября 2025, 00:50

Эмманюэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 4 сентября в Париже встречу с лидерами ключевых стран ЕС и генсеком НАТО Марком Рютте для координации позиций после переговоров с Дональдом Трампом и обсуждения ответных мер на его инициативы.