Дмитриев высказался о нехватке нефти

Глава РФПИ Дмитриев посчитал неминуемой катастрофическую нехватку нефти
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности острейшего дефицита нефти на мировом рынке. Причиной он называет беспрецедентный скачок цен и логистический коллапс, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Свое заявление Дмитриев сделал в соцсети X, комментируя решение саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Saudi Aramco рекордно повысила цены на сырье для майских поставок, установив премию в 19,5 доллара за баррель к корзине сортов Oman/Dubai (ориентиру для НПЗ Азии).
«Впервые в истории Саудовская Аравия устанавливает премию в 20 долларов за баррель к и без того заоблачной цене на нефть. Катастрофический дефицит нефти неизбежен», — говорится в публикации.
Повышение котировок напрямую связано с военной фазой конфликта на Ближнем Востоке. С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, фиксируются разрушения и жертвы среди гражданского населения. Иран осуществляет ответные атаки по израильской территории и военным объектам США в регионе.