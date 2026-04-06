Дмитриев высказался о нехватке нефти

06 апреля 2026, 20:30

Глава РФПИ Дмитриев посчитал неминуемой катастрофическую нехватку нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности острейшего дефицита нефти на мировом рынке. Причиной он называет беспрецедентный скачок цен и логистический коллапс, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.





Свое заявление Дмитриев сделал в соцсети X, комментируя решение саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Saudi Aramco рекордно повысила цены на сырье для майских поставок, установив премию в 19,5 доллара за баррель к корзине сортов Oman/Dubai (ориентиру для НПЗ Азии).





«Впервые в истории Саудовская Аравия устанавливает премию в 20 долларов за баррель к и без того заоблачной цене на нефть. Катастрофический дефицит нефти неизбежен», — говорится в публикации.