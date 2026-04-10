Песков рассказал, над чем работает Дмитриев в США

10 апреля 2026, 13:43

Песков: Дмитриев продолжает работу по теме экономического сотрудничества с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ведет работу по возобновлению экономических контактов между Россией и США. Об этом пишет РИА Новости.