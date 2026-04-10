Песков рассказал, над чем работает Дмитриев в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ведет работу по возобновлению экономических контактов между Россией и США. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя Кремля, Дмитриев стоит во главе группы по экономическим вопросам. Эта команда продолжает работу по своему направлению. Журналисты спросили о сообщениях насчет его возможного визита в Соединенные Штаты. Песков не раскрыл подробности поездки, однако подтвердил, что контакты по теме не прекращаются.
20–21 декабря 2025 года в Майами прошли переговоры представителей России и США. В них приняли участие спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Политик назвал переговоры конструктивными.
Читайте также: