Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на машины из ЕС
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что новые пошлины США на европейские автомобили и грузовики нанесут сокрушительный удар по промышленности Евросоюза.
Напомним, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона повысить до 25 процентов пошлины на легковушки и грузовики из Евросоюза. Мера будет введена со следующей недели. Она не распространяется на автотранспорт, изготовленный европейскими компаниями непосредственно в США.
Дмитриев отметил в социальной сети Х, что импортные пошлины, введённые американской стороной на фоне энергетического кризиса, станут «смертельным ударом» для и без того ослабленного промышленного сектора ЕС.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что милитаризация Европы рано или поздно приведёт к военному противостоянию с Россией.
