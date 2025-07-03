Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом говорится в заявлении афганского МИД, которое приводит официальный портал властей страны Alemarah.
Отмечается, что в четверг посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов провёл встречу с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.
В ходе встречи российский дипломат официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан, назвав этот шаг историческим и ключевым в дальнейшем развитии отношении Москвы и Кабула.
В ответ глава афганского МИД приветствовал это решение как знаменующее новую эру продуктивного взаимодействия между государствами.
Россия стала первой в мире страной, признавшей власть талибов в Афганистане.
Также ТАСС пишет, что введённый талибами флаг Афганистана впервые вывесили над посольством страны в Москве.
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