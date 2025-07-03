Путин сообщил Трампу, что Россия ищет переговорное решение конфликта на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что страна в поисках переговорного решения конфликта на Украине. Об этом сообщил прессе помощник российского лидера Юрий Ушаков.



«Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», — прокомментировал он.

Телефонный разговор глав государств состоялся в четверг, 3 июля в 17:00 по Москве. О завершении беседы стало известно некоторое время назад.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Москва не раз говорила о том, что для прекращения боевых действий необходимо устранить первопричины конфликта.
Никита Кротов

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