Трамп после разговора с Путиным: я не доволен ситуацией по конфликту на Украине

04 июля 2025, 00:36

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп высказался после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным и заявил, что остался недоволен ситуацией вокруг конфликта на Украине. Об этом он рассказал журналистам.







«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», — сказал Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.