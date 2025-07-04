Трамп после разговора с Путиным: я не доволен ситуацией по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп высказался после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным и заявил, что остался недоволен ситуацией вокруг конфликта на Украине. Об этом он рассказал журналистам.
«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», — сказал Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Как отметил президент, по его мнению, прогресса в урегулировании украинского конфликта нет.
Ранее сообщалось о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Во время беседы главы стран обсудили события в Иране, Сирии и на Ближнем Востоке в целом, а также ситуацию вокруг украинского кризиса.