Дмитриев: сегодня важный день для мирных переговоров по Украине
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сегодняшний день важным для мирного урегулирования конфликта на Украине. Свой комментарий он дал перед визитом в Москву спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа.
Напомним, что во вторник в столице ожидается встреча президента РФ Владимира Путина с представителем администрации США. Это уже шестой визит Уиткоффа в Россию за год, и именно на нём он представит предложения Вашингтона по дальнейшим шагам для урегулирования украинского конфликта.
Дмитриев подчеркнул, что визит и переговоры имеют особое значение для продвижения мирной повестки. В Кремле рассчитывают, что консультации станут одним из ключевых звеньев в формировании будущего подхода к урегулированию.
