Стали известны возможные сроки начала войны между Европой и Россией

02 декабря 2025, 03:06

Глава МИД Венгрии Сийярто: Война между Европой и Россией может начаться в 2030 году

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к возможному военному противостоянию с Россией в 2030 году. Об этом сообщает агентство MTI.





По словам Сийярто, стратегические документы Европейского союза предписывают странам континента достичь полной боевой готовности уже к 2029 году. Это означает, что вскоре после этой даты может случиться военное столкновение между РФ и странами ЕС.





«Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента», — сказал Сийярто на мероприятии в венгерском Жамбеке.