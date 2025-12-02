Стали известны возможные сроки начала войны между Европой и Россией
Глава МИД Венгрии Сийярто: Война между Европой и Россией может начаться в 2030 году
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к возможному военному противостоянию с Россией в 2030 году. Об этом сообщает агентство MTI.
По словам Сийярто, стратегические документы Европейского союза предписывают странам континента достичь полной боевой готовности уже к 2029 году. Это означает, что вскоре после этой даты может случиться военное столкновение между РФ и странами ЕС.
«Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента», — сказал Сийярто на мероприятии в венгерском Жамбеке.Он обратился к избирателям, призвав их активно участвовать в парламентских выборах в Венгрии в следующем году. Министр иностранных дел попросил слушателей «не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал европейские страны поддержать мирный план президента США Дональда Трампа.