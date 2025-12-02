Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября и «закрыл» небо из-за отказа
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум лидеру Венесуэлы Николасy Мадуро, потребовав, чтобы тот покинул страну в течение недели. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Телефонный разговор между лидерами государств состоялся 21 ноября и длился менее пятнадцати минут. В ходе беседы Мадуро выразил готовность уехать из страны при условии предоставления амнистии ему и его семье, а также снятия санкций с ряда венесуэльских чиновников.
Согласно публикации, Трамп отклонил большинство этих требований и дал на выполнение ультиматума срок до пятницы, 28 ноября.
«Срок действия этого безопасного выхода истек в пятницу, что побудило Трампа объявить в субботу о закрытии воздушного пространства Венесуэлы», — пишет Reuters.Напомним, что 29 ноября Каракас отказался следовать указу президента США о закрытии воздушного пространства. Действия американской стороны охарактеризовали как «колониальные претензии», которые грубо нарушают принципы суверенитета Венесуэлы.