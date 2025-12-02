Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября и «закрыл» небо из-за отказа

02 декабря 2025, 04:39

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум лидеру Венесуэлы Николасy Мадуро, потребовав, чтобы тот покинул страну в течение недели. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.





Телефонный разговор между лидерами государств состоялся 21 ноября и длился менее пятнадцати минут. В ходе беседы Мадуро выразил готовность уехать из страны при условии предоставления амнистии ему и его семье, а также снятия санкций с ряда венесуэльских чиновников.





Мадуро предрек Трампу большие проблемы в случае нападения на Венесуэлу

«Срок действия этого безопасного выхода истек в пятницу, что побудило Трампа объявить в субботу о закрытии воздушного пространства Венесуэлы», — пишет Reuters.