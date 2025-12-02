В США раскрыли, почему Путин и Трамп не могут достичь мира на Украине

02 декабря 2025, 09:06

WSJ: Россия и США еще не достигли мира на Украине из-за вмешательства Европы

Фото: iStock/vchal

Россия и США давно достигли бы мирного соглашения по Украине, если бы им не мешала Европа. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного чиновника из Франции.





По его словам, американцы все больше отдаляются от Европы, из-за чего она «находится в одиночестве» и полагается только на собственные силы.

«Французский чиновник заявил, что если бы не европейцы, [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп давно бы достигли соглашения [по Украине]», — говорится в статье.