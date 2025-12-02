В США раскрыли, почему Путин и Трамп не могут достичь мира на Украине
WSJ: Россия и США еще не достигли мира на Украине из-за вмешательства Европы
Россия и США давно достигли бы мирного соглашения по Украине, если бы им не мешала Европа. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного чиновника из Франции.
По его словам, американцы все больше отдаляются от Европы, из-за чего она «находится в одиночестве» и полагается только на собственные силы.
«Французский чиновник заявил, что если бы не европейцы, [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп давно бы достигли соглашения [по Украине]», — говорится в статье.Издание отмечает, что мирный план, предложенный Трампом, заставляет многих предполагать, что он «больше заинтересован в улучшении связей и экономического сотрудничества с Россией, чем в защите транслатлантического альянса».
Ранее сообщалось, что Путин встретится с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во второй половине дня во вторник, 2 декабря.