В Японии высказались о новых санкциях против России
Генсек кабмина Японии Минору Кихара ответил на вопрос о новых санкциях в отношении России. Его слова передает ТАСС.
Политик заявил, что Япония в связи событиями на Украине будет принимать меры, исходя из того, какие шаги эффективны для установления мира, а также из своих национальных интересов. Он также отметил, что Токио продолжит тесное сотрудничество с мировым сообществом, прежде всего — с «Большой семеркой».
Кроме того, представитель японского правительства отказался комментировать публикации в СМИ, в которых говорится о влиянии на проект «Сахалин-2» возможного запрета Великобритании на страховые услуги для перевозок российского СПГ.
Ранее сообщалось, что Россия ввела бессрочный запрет на въезд 30 граждан Японии в ответ на санкции. Среди них — журналисты, профессора и официальный представитель МИД страны.
