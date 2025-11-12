Правительство Японии сожалеет о решении России запретить въезд для 30 граждан

12 ноября 2025, 06:26

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Правительство Японии выразило сожаление в связи с бессрочным запретом на въезд в Россию для 30 японских граждан. Решение затронуло представителей научных кругов и средств массовой информации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова генерального секретаря кабинета министров Японнии Минору Кихары.





Россия ввела свои ограничения во вторник, назвав их ответом на японские санкции и продолжающуюся антироссийскую политику.



Среди попавших под запрет въезда в РФ людей — официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты газеты «Никкэй» и профессора университета Хитоцубаси.





«Решение российской стороны (...) вызывает сожаление. Несмотря на сложное состояние двусторонних отношений, Япония считает важным сохранять надлежащее взаимодействие с соседней Россией по различным каналам», — заявил Кихара.