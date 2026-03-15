Трамп пообещал вернуть санкции на нефть из РФ после стабилизации энергорынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут возвращены после стабилизации цен на энергоносители. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью американского лидера телеканалу NBC.
По словам Трампа, нынешняя ситуация связана с желанием США сделать нефть доступной для мира. Как только кризис, вызванный ближневосточным конфликтом, завершится, антироссийские санкции вернутся.
13 марта сообщалось, что правительство Великобритании не поддержало американское решение ослабить ограничения в отношении российской нефти.
Энергорынки нельзя стабилизировать без российской нефти, заявили в Кремле
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья.
Обострение ситуации привело к резким колебаниям цен на нефть на мировом рынке. Дополнительное давление на энергетические рынки оказывает риск перебоев поставок через ключевые транспортные маршруты.