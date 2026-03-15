Трамп пообещал вернуть санкции на нефть из РФ после стабилизации энергорынка

15 марта 2026, 02:56

Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут возвращены после стабилизации цен на энергоносители. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью американского лидера телеканалу NBC.





По словам Трампа, нынешняя ситуация связана с желанием США сделать нефть доступной для мира. Как только кризис, вызванный ближневосточным конфликтом, завершится, антироссийские санкции вернутся.



13 марта сообщалось, что правительство Великобритании не поддержало американское решение ослабить ограничения в отношении российской нефти.



