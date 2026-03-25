Песков допустил, что спрос на российскую нефть превысит предложение
Мировой спрос на российскую нефть остаётся высоким и в перспективе может превысить объёмы предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, интерес к поставкам из России, особенно по альтернативным направлениям, продолжает расти. Он отметил, что не исключается момент, когда удовлетворить дополнительный спрос станет затруднительно.
Ранее Песков также говорил, что Россия намеревается полностью переориентировать экспорт энергоносителей с европейского рынка на новые быстрорастущие направления, если они окажутся более выгодными. В начале месяца Владимир Путин заявил, что Москве может быть целесообразно как можно скорее прекратить поставки топлива в Европу. Он объяснил это тем, что европейские страны планируют поэтапно ужесточать ограничения вплоть до полного отказа от закупок российских энергоносителей. Вместо этого президент предложил правительству проработать варианты экспорта на перспективные рынки, подчеркнув, что такое решение не имеет политической подоплёки.
Перед этим цена на российскую нефть в Индии достигла максимума с 2022 года.
