Песков допустил, что спрос на российскую нефть превысит предложение

25 марта 2026, 18:36

Песков: России может стать сложно удовлетворить мировой спрос на нефть

Мировой спрос на российскую нефть остаётся высоким и в перспективе может превысить объёмы предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.