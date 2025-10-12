Дмитриев высказался об отношениях России и США после саммита на Аляске
Диалог российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продолжается по договорённостям, достигнутым на саммите на Аляске. Об этом написал в Telegram спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Так он ответил на слухи об «ослаблении влияния» Стива Уиткоффа в администрации Трампа. Дмитриев назвал спецпосланника США главным архитектором и переговорщиком, продвигающим план американского лидера по урегулированию в Газе, и подчеркнул, что его прагматизм и результаты признаются даже самыми ярыми критиками.
Ранее политолог Сергей Маркелов прокомментировал слова замглавы МИД Сергея Рябкова о потере переговорного импульса, заданного встречей президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске.
По мнению Маркелова, российские политики стали применять некоторые информационные приёмы, заимствованные у Запада.
