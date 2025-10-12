Достижения.рф

Дмитриев высказался об отношениях России и США после саммита на Аляске

Дмитриев: диалог России и США ведется по достигнутому на Аляске договору
Фото: istockphoto/ronniechua

Диалог российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продолжается по договорённостям, достигнутым на саммите на Аляске. Об этом написал в Telegram спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.



Так он ответил на слухи об «ослаблении влияния» Стива Уиткоффа в администрации Трампа. Дмитриев назвал спецпосланника США главным архитектором и переговорщиком, продвигающим план американского лидера по урегулированию в Газе, и подчеркнул, что его прагматизм и результаты признаются даже самыми ярыми критиками.

Ранее политолог Сергей Маркелов прокомментировал слова замглавы МИД Сергея Рябкова о потере переговорного импульса, заданного встречей президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске.

По мнению Маркелова, российские политики стали применять некоторые информационные приёмы, заимствованные у Запада.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0