Дмитриев высказался об отношениях России и США после саммита на Аляске

12 октября 2025, 11:57

Дмитриев: диалог России и США ведется по достигнутому на Аляске договору

Фото: istockphoto/ronniechua

Диалог российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продолжается по договорённостям, достигнутым на саммите на Аляске. Об этом написал в Telegram спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.