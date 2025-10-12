ХАМАС объявило дату начала освобождения заложников
Палестинское движение ХАМАС начнет освобождать заложников утром 13 октября в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. Об этом пишет агентство Франс Пресс.
В беседе с изданием представитель движения Осама Хамдан заявил, что согласно подписанному документу, обмен заключенными начнется в ближайший понедельник. Со своей стороны Израиль должен выпустить около 2 тыс. палестинских узников.
9 октября Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников после непрямых переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе. В нем указано, что боевые действия будут остановлены, Израиль частично покинет Газу, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников в обмен на заключенных, находящихся в Израиле. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября в 12:00 по московскому времени.
