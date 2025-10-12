«Не гнушаются ничем»: Песков о попытках руководства Молдавии сохранить власть
Руководство Молдавии «отчаянно хватается за власть», используя для этого всевозможные методы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отреагировав на принятие Кишиневом антироссийской военной стратегии.
По словам его словам, которые передает ТАСС, молдавские чиновники «не гнушаются ничем, чтобы удержаться у власти». Сохранив ее, они продолжают проводить «недружественную линию» в отношении Москвы, добавил представитель Кремля.
Напомним, Молдавия приняла новую военную стратегию на 2025-2035 годы, назвав Россию «главной угрозой». В документе события на Украине расцениваются как «агрессия» со стороны РФ.
Ранее сообщалось, что Молдавия готова к диалогу с Россией, но приоритетом для властей остается евроинтеграция.
Читайте также: