Дмитриев заявил о риске «ценового цунами» на энергоносители в ЕС
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что страны Европейского союза могут столкнуться с резким ростом цен на нефть и газ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
По его словам, Европа рискует оказаться под ударом «ценового цунами», которое способно серьезно повлиять на экономику региона. Дмитриев связал возможные последствия с отказом ЕС от российских энергоносителей.
Он отметил, что ранее уже предупреждал о риске энергетического кризиса в Европе и допустил, что ситуация может привести к масштабным экономическим проблемам.
