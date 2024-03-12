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Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с Владимиром Путиным

Киселев: Путин в интервью оценит западные угрозы и расставит точки над i
12 марта 2024, 23:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Журналист Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с президентом России Владимир Путиным, сообщает «Россия 1» и РИА Новости.
Киселев также раскрыл цель своего интервью с президентом Путиным. По словам телеведущего, Путин даст оценку новым угрозам со стороны Запада и расставит все точки над i.

Интервью дополнит ежегодное выступление президента перед Федеральным Собранием.


«После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок», — пояснил Киселев, отметив, что съемочная группа уже прибыла в Кремль.
Интервью выйдет в эфир в среду 13 марта.

В своем обращении к Федеральному собранию президент России, в частности, заявил, что действия и заявления недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и гибели цивилизации.

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#интервью
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Эрдоган назвал дату визита Путина в Турцию
Эрдоган: 3Визит Путина в Турцию ожидается 31 марта
12 марта 2024, 23:10

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил 31 марта как дату визита президента России Владимира Путина в Турцию, передает информационное агентство ТАСС.
«Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. В минувшую пятницу [8 марта] мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина», – заявил турецкий лидер.

Ранее, 7 февраля, в Турции объявили о переносе визита Владимира Путина в страну.

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#владимир путин
#россия
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Захарова назвала простейший способ «подмочить» имидж США
Захарова: для негативного образа США достаточно крутить выступления Джо Байдена
12 марта 2024, 21:57

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Для создания неблагоприятного образа США достаточно постоянно показывать выступления президента страны Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Телеграм канале.
Таким образом дипломат прокомментировала отчет США о якобы подрывной деятельности российских средств массовой информации. В нем указано, что Штаты рассматривают работы российских информагентств в Латинской Америке как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе.

Представитель дипведомства заявила, что если бы российски СМИ хотели бы создавать отрицательный образ Вашингтона, то вместо затрат на репортажи и документалистику, просто включали бы выступления главы Штатов 24 часа в сутки 7 раз в неделю.

Ранее Захарова раскритиковала заявление Литвы о красных линиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Посла США вызвали в МИД Венгрии после слов Байдена об Орбане
Сийярто: слова Байдена об Орбане сильно осложняют отношения Венгрии и США
12 марта 2024, 21:51

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал в министерство американского посла Дэвида Прессмана из-за высказываний президента США Джо Байдена в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые сильно осложняют отношения между государствами.
Ранее Байден, комментируя встречу Орбана с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил, что венгерский премьер якобы «не думает, что демократия работает, и ищет диктатуры». В ответ Орбан призвал не переоценивать точность высказывания американского президента.

Сийярто отметил, что венгерские власти не обязаны выслушивать ложь, даже если она поступает от президента США. В связи с этим в МИД был вызван посол, которого попросили предоставить точные сведения о том, когда и где Орбан произносил такие слова.

По словам Сийярто, разумного ответа от Прессмана не поступило, поскольку очевидно, что Орбан не делал таких заявлений.

Также министр подчеркнул, что позиция США о якобы активном построении диктатуры в Венгрии, значительно осложняет двусторонние отношения. Заявление Байдена оскорбило не Орбана и не правительство, а всю страну.

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#венгрия
#сша
#виктор орбан
#дональд трамп
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#отношения
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Большинство чехов хотят завершения конфликта на Украине, заявила политик Майерова
Политик Майерова: большинство чехов желают завершения конфликта на Украине
12 марта 2024, 21:30

Фото: iStock/Konoplytska

Большая часть населения Чехии хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, даже с учётом территориальных потерь Киева. Об этом в интервью Parlamentní listy заявила председатель партии «Триколор» Зузана Майерова.
Она подчеркнула, что свободной Украины уже не существует, поскольку это фактически американский протекторат, зависящий от денег Евросоюза. В связи с этим, почти три четверти граждан Чехии хотят завершения конфликта и спокойно относится к получению Россией части украинских территорий.

Также Майерова добавила, что возглавляемая ей партия выступает против отправки чешских и натовских солдат на Украину. По её словам, это привело бы к началу третьей мировой войны и даже к ядерному конфликту.

Политик добавила, что президент Чехии Пётр Павел в последнее время часто говорит об отправке военных. При этом для неё и её сторонников эти заявления звучат безумно.

По словам Мейеровой, Чехия отправляет Украине в долг миллиарды, которые вынуты из карманов рядовых граждан.

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#чехия
#украина
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#политика
#жители
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США анонсировали передачу Украине очередного пакета военной помощи
Салливан: США передадут Украине пакет военной помощи на 30 млн долларов
12 марта 2024, 21:19

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США передадут Украине очередной пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Во вторник, 12 марта, он от лица президента Джо Байдена объявил о передаче пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов для удовлетворения наиболее острых нужд Украины.

Отмечается, что в пакет военной помощи вошли ракеты ATACMS, дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем США и Евросоюз вместе взятые.

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#сша
#украина
#помощь
#оборона
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Путин: «Лидеры России» – самый большой кадровый форум в мире
Путин: свыше миллиона человек прошли через кадровую систему «Лидеры России»
12 марта 2024, 21:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что через кадровую систему конкурса управленцев «Лидеры России» уже прошло свыше одного миллиона человек. Об этом он заявил в ходе встречи с победителями конкурса.
Глава государства подчеркнул, что «Лидеры России» – это самый большой кадровый форум не только в России, но и во всём мире.

Путин поздравил победителей с достигнутыми результатами.

Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что конкурс «Лидеры России» является самым флагманским и эффективным проектом в государстве.

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#владимир путин
#политика
#россия
#форум
#лидеры россии
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Политолог Маркелов: В Грузии понимают важность связи с Россией
12 марта 2024, 20:33

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Политолог Сергей Маркелов заявил, что Грузия не станет портить отношения с Россией из-за украинского вопроса.
Он объяснил, что Грузии важны отношения с Москвой, но и влияние Запада страна испытывает, поэтому в своей политике Тбилиси лавирует.

«Это не Армения, которая не знает, чего она хочет, и бросается в омут с головой. В Грузии всё-таки понимают, насколько важно сохранить связь с Москвой. И вряд ли в угоду Украине власти этой страны захотят отворачиваться от РФ», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

А руководитель Россотрудничества Евгений Примаков говорил, что в настоящее время не только государства стремятся сотрудничать с Россией и дорожат связью с ней, но и многие люди со всего мира стремятся к нам.

«Русский мир берёт на себя ответственность за сохранение общечеловеческих принципов. Поэтому Россия сегодня превращается в представлении миллиардов жителей нашей планеты, глобального большинства в огромный материк, огромную территорию адекватности, в ковчег спасения, куда на самом деле стремятся люди со всего мира», — приводит «Царьград» слова Примакова.

Ранее российско-американский учёный, профессор Коннектикутского университета Пётр Турчин заявлял, что США в настоящее время находятся в намного более опасном состоянии, чем Россия.

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#россия
#страны
#отношения
#грузия
#политика
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Носители «Кинжала» выполнили полеты над морями
МО РФ: Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» пролетели над двумя морями
12 марта 2024, 20:20

Фото: istock / Milous

Российские истребители Ту-22м3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал» совершили плановые полеты над Балтийским и Каспийским морями. Об этом информирует Минобороны России.

«Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей», — сказано в сообщении.
Во время полета экипажи МиГ-31 отработали воздушную дозаправку топливом. Истребители-перехватчики сопровождались самолетами Су-30СМ и Су-35С.

Помимо этого, на отдельных этапах маршрута самолеты воздушно-космических сил РФ сопровождали истребители иностранных государств.

Ранее сообщалось, что ВКС России применили на СВО новую «чудо-бомбу». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолёты
#вкс
#полеты
#минобороны
#истребители
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Германия решила привести в состояние боевой готовности все имеющиеся ракеты Taurus
Die Welt: ФРГ приведёт в состояние готовности все ракеты Taurus
12 марта 2024, 19:37

Фото: iStock/PavelRodimov

Германия решила модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся в запасе крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет издание Die Welt.
Отмечается, что модернизация должна коснуться абсолютно всех ракет, имеющихся на вооружении у бундесвера. Всего, по данным открытых источников, немецкая армия владеет порядка 600 системами. Однако их точное число засекречено.

При этом, несмотря на такое количество, лишь половина из них считается готовой к использованию. Все они последний раз модернизировались в 2018 году, но для остальных срок действия сертификата уже истёк.

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#ракета
#модернизация
#военная техника
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