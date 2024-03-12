Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с Владимиром Путиным

Фото: сайт Кремля
Журналист Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с президентом России Владимир Путиным, сообщает «Россия 1» и РИА Новости.
Киселев также раскрыл цель своего интервью с президентом Путиным. По словам телеведущего, Путин даст оценку новым угрозам со стороны Запада и расставит все точки над i.
Интервью дополнит ежегодное выступление президента перед Федеральным Собранием.
В своем обращении к Федеральному собранию президент России, в частности, заявил, что действия и заявления недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и гибели цивилизации.
Читайте также:
Путин: «Лидеры России» – самый большой кадровый форум в мире
Путин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием образования ведомства
Путин подписал указ о выплате в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в СВО
Интервью дополнит ежегодное выступление президента перед Федеральным Собранием.
«После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок», — пояснил Киселев, отметив, что съемочная группа уже прибыла в Кремль.Интервью выйдет в эфир в среду 13 марта.
В своем обращении к Федеральному собранию президент России, в частности, заявил, что действия и заявления недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и гибели цивилизации.
Читайте также:
Путин: «Лидеры России» – самый большой кадровый форум в мире
Путин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием образования ведомства
Путин подписал указ о выплате в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в СВО
Александр Климов