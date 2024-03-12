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Путин: «Лидеры России» – самый большой кадровый форум в мире

Путин: свыше миллиона человек прошли через кадровую систему «Лидеры России»
12 марта 2024, 21:00
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что через кадровую систему конкурса управленцев «Лидеры России» уже прошло свыше одного миллиона человек. Об этом он заявил в ходе встречи с победителями конкурса.
Глава государства подчеркнул, что «Лидеры России» – это самый большой кадровый форум не только в России, но и во всём мире.

Путин поздравил победителей с достигнутыми результатами.


Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что конкурс «Лидеры России» является самым флагманским и эффективным проектом в государстве.

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#владимир путин
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#лидеры россии
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США анонсировали передачу Украине очередного пакета военной помощи
Салливан: США передадут Украине пакет военной помощи на 30 млн долларов
12 марта 2024, 21:19

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США передадут Украине очередной пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Во вторник, 12 марта, он от лица президента Джо Байдена объявил о передаче пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов для удовлетворения наиболее острых нужд Украины.

Отмечается, что в пакет военной помощи вошли ракеты ATACMS, дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем США и Евросоюз вместе взятые.

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#сша
#украина
#помощь
#оборона
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Политолог Маркелов: В Грузии понимают важность связи с Россией
12 марта 2024, 20:33

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Политолог Сергей Маркелов заявил, что Грузия не станет портить отношения с Россией из-за украинского вопроса.
Он объяснил, что Грузии важны отношения с Москвой, но и влияние Запада страна испытывает, поэтому в своей политике Тбилиси лавирует.

«Это не Армения, которая не знает, чего она хочет, и бросается в омут с головой. В Грузии всё-таки понимают, насколько важно сохранить связь с Москвой. И вряд ли в угоду Украине власти этой страны захотят отворачиваться от РФ», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

А руководитель Россотрудничества Евгений Примаков говорил, что в настоящее время не только государства стремятся сотрудничать с Россией и дорожат связью с ней, но и многие люди со всего мира стремятся к нам.

«Русский мир берёт на себя ответственность за сохранение общечеловеческих принципов. Поэтому Россия сегодня превращается в представлении миллиардов жителей нашей планеты, глобального большинства в огромный материк, огромную территорию адекватности, в ковчег спасения, куда на самом деле стремятся люди со всего мира», — приводит «Царьград» слова Примакова.

Ранее российско-американский учёный, профессор Коннектикутского университета Пётр Турчин заявлял, что США в настоящее время находятся в намного более опасном состоянии, чем Россия.

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#россия
#страны
#отношения
#грузия
#политика
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Носители «Кинжала» выполнили полеты над морями
МО РФ: Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» пролетели над двумя морями
12 марта 2024, 20:20

Фото: istock / Milous

Российские истребители Ту-22м3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал» совершили плановые полеты над Балтийским и Каспийским морями. Об этом информирует Минобороны России.

«Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей», — сказано в сообщении.
Во время полета экипажи МиГ-31 отработали воздушную дозаправку топливом. Истребители-перехватчики сопровождались самолетами Су-30СМ и Су-35С.

Помимо этого, на отдельных этапах маршрута самолеты воздушно-космических сил РФ сопровождали истребители иностранных государств.

Ранее сообщалось, что ВКС России применили на СВО новую «чудо-бомбу». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолёты
#вкс
#полеты
#минобороны
#истребители
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Германия решила привести в состояние боевой готовности все имеющиеся ракеты Taurus
Die Welt: ФРГ приведёт в состояние готовности все ракеты Taurus
12 марта 2024, 19:37

Фото: iStock/PavelRodimov

Германия решила модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся в запасе крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет издание Die Welt.
Отмечается, что модернизация должна коснуться абсолютно всех ракет, имеющихся на вооружении у бундесвера. Всего, по данным открытых источников, немецкая армия владеет порядка 600 системами. Однако их точное число засекречено.

При этом, несмотря на такое количество, лишь половина из них считается готовой к использованию. Все они последний раз модернизировались в 2018 году, но для остальных срок действия сертификата уже истёк.

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#германия
#ракета
#модернизация
#военная техника
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Нидерланды не станут отправлять войска на Украину
Министр обороны Оллонгрен: отправлять голландских солдат на Украину не будут
12 марта 2024, 19:29

Фото: iStock/stormwatch15

Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1.
Министр допустила отправку технического персонала (инструкторов) для обучения ВСУ управлению самолетами F-16, но не более того. Армия Нидерландов не будет участвовать в российско-украинском военном конфликте.

Планируется, что Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16. Перед поставкой самолетов будет соблюден ряд требований, в том числе подготовка персонала и инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды готовы помочь Украине вступить в ЕС и достичь необходимых соглашений по финансированию Киева.

Таким образом, помощь Украине оказывается, но при условии, что голландские военнослужащие не будут направляться на подконтрольные Киеву территории.

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#нидерланды
#россия
#украина
#армия
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Во Франции высмеяли Макрона и назвали трусом
Филиппо: Россия смеется над Макроном, который испугался поездки в Киев
12 марта 2024, 19:01

Фото: сайт Кремля

Вся Россия смеется над Эммануэлем Макроном из-за его страха ехать в Киев. Об этом заявил один из французских партийных лидеров Флориан Филиппо в соцсетях.
Авторитет Макрона рухнул в тот момент, когда он второй раз за месяц решил отменить свой визит в Киев из соображений безопасности. При этом в тот же месяц президент только и занимался, что «играл мускулами» на публику, делал многочисленные заявления о необходимости вводить войска НАТО на Украину и о безоговорочной поддержке Францией Киева.

Ранее Макрона раскритиковал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что Североатлантический альянс не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам прежде, чем делать громкие заявления. Слова Столтенберга опубликовали в Reuters.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается во французских войсках. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Чрезмерно милитаристская риторика французского лидера абсолютно не соответствует его желанию оберегать собственную безопасность и отказаться от поездки на Украину уже во второй раз.

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#франция
#нато
#украина
#киев
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Румыния отказалась отправлять войска на Украину
Президент Йоханнис: Румыния не станет отправлять войска на Украину
12 марта 2024, 18:45

Фото: iStock/starpik

Президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-коференции совместно с черногорским президентом Яковом Милатовичем заявил, что румынские военнослужащие не будут направляться на Украину. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой телеканал Digi24.
«Мы поддерживаем Украину очень многими способами и будем продолжать так, как делали это до сих пор», — отметил румынский президент в интервью.
Он подчеркнул, что страна будет всячески помогать Киеву в вопросе восстановления инфраструктуры украинских городов. Также он заявил, что во время переговоров черногорским президентом Яковом Милатовичем участники дискуссии договорились о необходимости построения общего пространства устойчивости к дезинформации и «злонамеренным кампаниям, начатым Российской Федерацией».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции назвал Россию «врагом» Европы и призвал соратников всячески поддерживать Украину. Политик рассказал о своей поездке в Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что «российская ракета попала в порт», когда они посещали этот объект.

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#европа
#румыния
#украина
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Депутат Чепа заявил о террористической сущности США
12 марта 2024, 18:27

Фото: istockphoto.com/SilverV

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США, продолжая поставлять оружие Украине, демонстрируют свою террористическую сущность.
«Новые поступления американского оружия на Украину могут лишь затянуть провал и дальнейшее падение киевского режима и замедлить начало переговоров по конфликту. Все эти угрозы об ударах по Крыму подтверждают террористическую сущность США», — отметил в беседе с «Известиями» Чепа.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что главная цель и задача НАТО – не оборона, а ослабление и расчленение России. А генсек Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что Североатлантический альянс не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту Эммануэлю Макрону необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам.

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#сша
#нато
#политика
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Евросоюз освободил троих россиян от санкционных ограничений
Евросоюз продлил санкции против граждан и компаний из России
12 марта 2024, 17:59

Фото: iStock/designer491

Европейский союз (ЕС) вновь продлил на шесть месяцев действие индивидуальных санкций в отношении России, которые впервые были введены после присоединения Крыма к России. Об этом сообщается в опубликованном Советом ЕС заявлении.
Отмечается, что советом было принято решение продлить ограничения в отношении граждан России, которые якобы несут ответственность «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Нынешние ограничения будут действовать до 15 сентября 2024 года.

Вместе с тем, из чёрного списка были исключены троих граждан России, а также девять умерших россиян.

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#евросоюз
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