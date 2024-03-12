Путин: «Лидеры России» – самый большой кадровый форум в мире

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сообщил, что через кадровую систему конкурса управленцев «Лидеры России» уже прошло свыше одного миллиона человек. Об этом он заявил в ходе встречи с победителями конкурса.
Глава государства подчеркнул, что «Лидеры России» – это самый большой кадровый форум не только в России, но и во всём мире.
Путин поздравил победителей с достигнутыми результатами.
Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что конкурс «Лидеры России» является самым флагманским и эффективным проектом в государстве.
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Анастасия Чинкова