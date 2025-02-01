Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания «дегенеративной европейской твари». Так он назвал чешского депутата Мирославу Немцову.
Ранее сенатор из Чехии призвала повторить блокаду Ленинграда. Она также высказала пожелание, чтобы россияне не праздновали годовщину прорыва и снятия блокадного кольца, а вновь испытали нечто подобное.
Медведев назвал ее слова выходящими за границы русофобии, к которой все граждане России давно уже привыкли. Он также пожелал Немцовой и ее единомышленникам «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны», вероятно, желая напомнить ей о русских танках, вошедших в столицу Чехии в 1968 году.
Политик также добавил, что сначала не хотел комментировать данное высказывание как слова не вполне психически адекватного человека. Однако, посетив родной город в дни, когда отмечается годовщина снятия блокады, не смог удержаться.
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Медведев назвал ее слова выходящими за границы русофобии, к которой все граждане России давно уже привыкли. Он также пожелал Немцовой и ее единомышленникам «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны», вероятно, желая напомнить ей о русских танках, вошедших в столицу Чехии в 1968 году.
Политик также добавил, что сначала не хотел комментировать данное высказывание как слова не вполне психически адекватного человека. Однако, посетив родной город в дни, когда отмечается годовщина снятия блокады, не смог удержаться.
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Александр Бойцов