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Дмитрий Медведев ответил одной «дегенеративной европейской твари»

Дмитрий Медведев ответил сенатору из Чехии Немцовой
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания «дегенеративной европейской твари». Так он назвал чешского депутата Мирославу Немцову.
Ранее сенатор из Чехии призвала повторить блокаду Ленинграда. Она также высказала пожелание, чтобы россияне не праздновали годовщину прорыва и снятия блокадного кольца, а вновь испытали нечто подобное.

Медведев назвал ее слова выходящими за границы русофобии, к которой все граждане России давно уже привыкли. Он также пожелал Немцовой и ее единомышленникам «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны», вероятно, желая напомнить ей о русских танках, вошедших в столицу Чехии в 1968 году.



Политик также добавил, что сначала не хотел комментировать данное высказывание как слова не вполне психически адекватного человека. Однако, посетив родной город в дни, когда отмечается годовщина снятия блокады, не смог удержаться.

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#блокада ленинграда
Стало известно, кто мог готовить покушение на Путина
Ветеран «Альфы» Гончаров: покушение на Путина могло готовить ЦРУ
01 февраля 2025, 13:56

Фото: iStock/pedrosala

Покушение на президента России Владимира Путина могло готовить ЦРУ, так как у США умеют решать проблемы лишь двумя способами: цветными революциями и убийствами. Об этом заявил президент ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, бывший американский лидер Джо Байден действительно мог рассматривать такой вариант, чтобы как минимум оказать давление на президента России, потому что для США выгоднее, когда в Кремле находится кто-то, похожий на Михаила Горбачева или Бориса Ельцина.
«ЦРУ является террористической организацией, потому что исповедует одно — если им не нравится какой-то руководитель страны, они действуют двумя способами. Если Майдан по украинскому сценарию не получается, то ЦРУ идет на убийство. Как начинали с Фиделя Кастро — с его отравленной сигарой», — поделился ветеран «Альфы».
Однако Гончаров добавил, что американская сторона не станет предоставлять никаких доказательств подготовки покушения на Путина.
«Вам не скажет наша Федеральная служба охраны, если даже что-то было. А у ФСО лучшая организация по охране президентов мира. Я не сомневаюсь, что все покушения или поползновения всегда заканчивались бы одним — это было бы пресечено в самом зародыше», — резюмировал он.
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Беглов: Чешский сенатор Немцова — истинная наследница фашистов
Беглов: Сенатор Чехии Немцова оскорбила память жертв блокады Ленинграда
01 февраля 2025, 11:48

Александр Беглов (Фото: kremlin.ru)

Мирослава Немцова, сенатор Чехии, на своей странице в соцсети призвала повторить блокаду Ленинграда. Комментируя то, что Россия отмечет годовщину освобождения Ленинграда от блокады, она написала, что «им нужно не праздновать, а пережить это снова».
Через некоторое время пост был удален, сообщает RT International.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил РИА новости, что своим высказыванием Немцова выступила как истинная наследница злодеяний фашистов. Она оскорбила память миллиона жертв ленинградской блокады и память чешского народа, который восстал против фашистов в мае 1945 года.

Беглов напомнил: Пражская операция завершилась 11 мая 1945 года, тогда погибли 12 тысяч советских солдат, пришедших на помощь участникам Пражского восстания.

Глава города на Неве с сожалением отметил, что в Чехии никто не потребовал отставки политика, готового повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества.

«Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы "Бата". А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей Вермахта. Мы в Санкт-Петербурге хотели бы и впредь рассказывать нашим детям и внукам не об этом, а совместной борьбе наших народов против фашизма», — отметил губернатор.

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#новости
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Володин перечислил законы, вступающие в силу с февраля 2025 года
01 февраля 2025, 11:26

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

В феврале 2025 года в России начнут действовать несколько новых законов, принятых Государственной думой и подписанных президентом. О них в своём телеграм-канале подробно рассказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин.
В частности, в отношении нелегалов, наряду с режимами депортации и административного выдворения, будет действовать также режим высылки. Мигранты, которые находятся на территории РФ, не имея на это законных оснований, будут внесены в специальный реестр. Они будут обязаны информировать полицию о своем местонахождении. В их отношении будет действовать запрет на приобретение недвижимости и автотранспорта, они не смогут брать кредиты, вступать в брак и перемещаться по стране. При систематических нарушениях этих требований миграционного законодательства они будут депортированы.

Кроме того, с 5 февраля вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну и выезда из нее. Будет наказываться также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту запрещенных услуг. Для выдворения иностранного гражданина с территории Российской Федерации будет достаточно соответствующего решения органов полиции.

«Материнский капитал, как и прочие социальные выплаты, будет увеличен на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. Обеспечение всех социальных обязательств, прежде всего, поддержка семей с детьми — это приоритет государства. По решению президента индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%, цифры, соответствующей уровню реальной инфляции. Эта норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января», — отметил спикер нижней палаты российского парламента.

Помимо этого, с 5 февраля нынешнего год с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, будут работать специальные наставники, назначенные комиссией по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей. Наставники будут проходить специальное обучение.

«Также закрепляется понятие "креативная индустрия". Под этим понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Вводятся основы правового регулирования в этой сфере, определяются виды государственной поддержки отдельных субъектов и видов креативных индустрий», — рассказал Володин.

Он также добавил, что с 5 февраля вступит в силу закон, согласно которому конфискованное имущество, явившееся орудием совершения преступления или предметом административного правонарушения, подлежит безусловной конфискации в собственность государства.

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#закон
#материнский капитал
#мигранты
#правонарушения
#социальные индексация
#володин
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Трамп хочет ввести пошлины на товары ЕС из-за «ужасного отношения» к США
01 февраля 2025, 02:38

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении ввести импортные пошлины на продукцию из Евросоюза из-за «ужасного отношения» Брюсселя к Вашингтону. Об этом сообщает Associated Press.
«Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? Абсолютно. ЕС относится к нам так ужасно», — цитирует слова Трампа издание.

Американский президент уже несколько раз скептически высказывался об отношениях Штатов и Евросоюза. При этом Трамп заявлял о серьезном обсуждении вопроса по урегулированию украинского конфликта с Россией. По его словам, он намерен положить конец боевым действиям и поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным.

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#сша
#ес
#евросоюз
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СКР оценит высказывания сенатора Чехии Немцовы про повторение блокады Ленинграда
31 января 2025, 22:08

Фото: istockphoto/blinow61

Высказываниям сенатора из Чехии Мирославы Немцовы о повторении блокады Ленинграда времен Великой Отечественной войны дадут правовую оценку в Следственном комитете России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
«Следственный комитет даст правовую оценку высказываниям чешского политика. В средствах массовой информации сообщается, что чешский сенатор призвала на своей странице в социальной сети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост...» — добавили в Следкоме.

Перед этим RT International сообщило о заявлении Немцовы, что России «нужно не праздновать (окончание блокады Ленинграда — прим. ред.), а пережить это снова».

Ранее сообщалось, сколько человек, переживших блокаду Ленинграда, живет в Московской области.

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В МИД России возмутились участием Зеленского в церемонии в Освенциме

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#мир
#россия
#следственный комитет
#чехия
#блокада ленинграда
#великая отечественная война
#новости
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В МИД России возмутились участием Зеленского в церемонии в Освенциме
Захарова назвала участие Зеленского в церемонии в Освенциме проявлением цинизма
31 января 2025, 19:20

Мария Захарова (сайт МИД России)

Участие Владимира Зеленского в церемонии в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше стало отвратительным проявлением цинизма. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что ей было отвратительно видеть предводителя киевского режима на мероприятиях в Бабьем Яре и польском Освенциме. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, Зеленский «стоит и "показушно" сопереживает жертвам холокоста».

Напомним, 27 января стало известно, что Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и 80-летия освобождения узников концлагеря Аушвиц (Освенцим).

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JW: украинские СМИ оказались в критическом положении из-за указа Трампа
31 января 2025, 18:01

Фото: iStock/Silent_GOS

«Независимые» украинские средства массовой информации начали испытывать трудностями с выплатами зарплат своим сотрудникам после указа президента Дональда Трампа о прекращении финансирования зарубежных проектов. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.
«Не успел Трамп отменить "иностранную помощь", как несколько "независимых" украинских интернет-платформ оказались в критическом положении», — говорится в статье.

Автор уточнил, что многие украинские новостные источники уже начали испытывать трудности с выплатами зарплат своим сотрудникам.

Ранее Белый дом уведомил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.

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#указ
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НАТО признало свое поражение в Африке
НАТО признало рост влияния RT в Египте, Мали, Кении, ЮАР и ОАЭ
31 января 2025, 11:33

Фото: iStock/metamorworks

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций признал, что влияние российского телеканала RT растет в Египте, Мали, Кении, ЮАР и ОАЭ. К соответствующим выводам ведомство пришло в своем аналитическом отчете об «информационных операциях» РФ за пределами западного инфополя.
В документе отмечается, что на материалы Sputnik часто ссылаются египетские СМИ, в том числе ведущая и старейшая арабская газета Al-Ahram. Один из журналистов, который поучаствовал в опросе, отметил, что считает RT Arabic и Sputnik Arabic основными источниками новостей об Украине на арабском языке. Он также подчеркнул, что египетские СМИ опираются на российские медиа, когда пишут об украинском конфликте.
«На новостном агрегаторе Мали Malijet подавляющее большинство новостей в рубриках «срочные» и «международные» поступают от Sputnik и RT Français, что указывает на их доминирующее присутствие в ежедневном информационном поле Мали», — приводит RT сообщение из отчета НАТО.
В то же время растет аудитория RT и в ОАЭ. С начала СВО она увеличилась на 10 млн человек. Вместе с тем периодичность, с которой RT и Sputnik Arabic публикуют материалы в социальных сетях, также выросла на 30-35% и 80% соответственно.

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Пушков предрек Германии скорую самоликвидацию
Сенатор Пушков: Германия уничтожает саму себя, принимая мигрантов
31 января 2025, 08:23

Фото: iStock/macky_ch

Продолжая политику открытых дверей и высказываясь в защиту мигрантов, немецкое общество держит курс на самоуничтожение Германии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Самоликвидация Германии (термин немецкого автора Тило Сарацина) продолжается», — пояснил он.

Сенатор отметил, что сторонников «Зеленых», которые к этому призывают, поддерживают 12–13% граждан. Германия уже потеряла чувство самосохранения на фоне обострения проблемы с нелегальными мигрантами, заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов хотят предложить ввести в Германии режим ЧС из-за наплыва нелегалов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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