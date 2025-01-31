СКР оценит высказывания сенатора Чехии Немцовы про повторение блокады Ленинграда

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Высказываниям сенатора из Чехии Мирославы Немцовы о повторении блокады Ленинграда времен Великой Отечественной войны дадут правовую оценку в Следственном комитете России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
«Следственный комитет даст правовую оценку высказываниям чешского политика. В средствах массовой информации сообщается, что чешский сенатор призвала на своей странице в социальной сети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост...» — добавили в Следкоме.
Перед этим RT International сообщило о заявлении Немцовы, что России «нужно не праздновать (окончание блокады Ленинграда — прим. ред.), а пережить это снова».
Ранее сообщалось, сколько человек, переживших блокаду Ленинграда, живет в Московской области.
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Никита Кротов