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Дмитрий Медведев призвал поддерживать западных оппозиционных политиков

03 февраля 2024, 13:27
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия должна всеми силами поддерживать представителей несистемной оппозиции на Западе. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он считает, что эти новые политики несравнимо адекватнее и мотивированнее, чем «разжиревшие коты» из традиционных западных партий. Они отчётливо видят все недостатки и пороки современного либерального глобализма, написал политик в своём телеграм-канале. Поэтому России следует поддерживать этих представителей несистемной оппозиции на выборах, так как есть все шансы, чтобы со временем они стали новой политической элитой своих стран, полагает Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ также считает, что приход к власти этих новых представителей политического истэблишмента способен заметно оздоровить политический ландшафт во всём западном мире. Медведев заметил, что именно поэтому этих новых оппозиционеров так боятся представители старых политических сил в Европе, которых он назвал «интеллектуальными кастратами», а также «бесполые радужные слюнтяи», стоящие у руля власти в некоторых западных странах.

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Польский президент Дуда усомнился в способности Украины вернуть Крым
03 февраля 2024, 13:48

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Польши Анджей Дуда выразил большие сомнения в существовании возможности для Украины вернуть Крым. При этом он высказал надежду, что Киев сумеет возвратить под свою власть Донецк и Луганск.
Польский лидер признал, что, если посмотреть на историю, то большую часть времени Крым находился в под управлением России, передаёт информационное агентство Reuters. Однако, по его словам, он сохраняет веру в то, что Донбасс снова станет украинским.

В сентябре украинский президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное деление Крыма. Как говорилось в пояснительной записке, целью нормативного акта является подготовка почвы для «декоммунизации полуострова». Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал этот украинский закон абсолютно безумным.

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#польша
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При ударах США по приграничным районам Ирака погибли 16 человек
03 февраля 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Во время ночных американских авиаударов по приграничным районам провинции Анбар на западе Ирака погибли 16 человек. Также повреждены здания и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщило информационное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское военное командование. Уточняется, что авиация ВВС США нанесла удары по четырём участкам позиций проиранских вооружённых группировок в районе Эль-Каима. Одной из целей был также штаб отрядов шиитского ополчения в провинции Анбар.

Ранее представители Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что в ночь на 3 февраля были поражены не менее 85 принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии.

Официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул заявил, что атаки американских ВВС нарушают суверенитет и безопасность Ирака и могут втянуть страну и весь регион в конфликт с ужасными и непредсказуемыми последствиями.

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#удар
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В Британии дерзко высказались о возможной победе России над Украиной
Глава МО Британии Шаппс: мир не может позволить себе победу России
03 февраля 2024, 12:54

Фото: iStock/ffikretow

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в украинском конфликте. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что британские власти приветствуют европейских партнёров, которые присоединились к выделению средств и вооружения на помощь Украине.

При этом он добавил, что мировое сообщество не может себе позволить допустить победы России.

Вместе с тем, пользователи Сети негативно отреагировали на этот пост. В комментариях под ним они призывали прекратить провоцировать Россию, а также отметили, что президент страны Владимир Путин – не враг для стран Запада.

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#победа
#владимир путин
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Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США
03 февраля 2024, 12:44

Фото: istockphoto/sinonimas

После американских авиаударов по Сирии и Ираку Евросоюз считает, что ситуация на Ближнем Востоке стала критической. Страны ЕС намерены добиваться деэскалации конфликта и достижения стабильности в регионе.
Обстановка на Ближнем Востоке может окончательно выйти из под контроля, заявил руководитель внешнеполитического ведомства организации во время своего выступления на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза. По его словам, ближневосточный регион — это котёл, который может взорваться в любой момент.

Он отметил, что ему неизвестно, какой будет позиция по этому вопросу глав внешнеполитических ведомств, а также сообщил, что не ожидает каких-либо конкретных решений, так как субботняя встреча в Брюсселе носит неформальный характер.

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#евросоюз
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Байден нецензурно выругался после шутки Трампа над мужем Нэнси Пелоси
03 февраля 2024, 11:09

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден в частных беседах неоднократно давал грубые характеристики бывшему главе Белого дома Дональду Трампу. Случалось ему использовать и нецензурную лексику, что резко противоречит его публичному образу.
Как сообщает издание Politico, особенное раздражения Байдена вызвали шутки экс-президента по поводу нападения на мужа бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Пола, когда неизвестные избили его молотком. В частности, в разговоре с близкими друзьями и помощниками американский лидер назвал Трампа «больным придурком», наслаждающимся чужим несчастьем. В другой раз он воскликнул в адрес бывшего президента: «Что за чёртов засранец!». Издание отмечает, что оба раза Байден употребил нецензурные варианты указанных выражений.

Немалое неудовольствие американского президента вызывают также одобрительные высказывания Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отмечают, что Байден проявляет в настоящее время подлинную ненависть по отношению к своему конкуренту, а его агрессивные и непечатные высказывания идут в разрез с публичным имиджем президента США, который на словах стремится к снижению уровня резкости и грубости в политике.

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Минобороны Сирии: Жертвами авиаударов США стали военные и мирные жители
03 февраля 2024, 10:55

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Американские авиационные удары по восточным районам Сирии привели к жертвам среди мирного населения и военнослужащих. Кроме того, нанесён значительный ущерб объектам государственной и частной собственности.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны арабской республики. В оборонном ведомстве отмечают, что американские оккупационные войска минувшей ночью совершили акт неприкрытой воздушной агрессии против некоторых позиций и городов на востоке Сирии, а также поблизости от сирийско-иракской границы. В результате есть погибшие и раненые среди военнослужащих и мирного населения, имеются значительные разрушения зданий и инфраструктуры.

В Минобороны Сирии отмечают, что эти авиаудары не имеют никаких оправданий и наносятся американцами с целью ослабить военный потенциал сирийской армии и ее союзников в борьбе с террористической угрозой.

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#сирия
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Политик Филиппо: Макрон своими речами приближает ядерный конфликт с Россией
03 февраля 2024, 10:23

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Франции Эммануэль Макрон своими выступлениями провоцирует ядерный конфликт с Россией. С таким обвинением в адрес французского лидера выступил руководитель и вдохновитель движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X французский политик прокомментировал слова Макрона о том, что Франция намерена передать свой ядерный потенциал сдерживания Европейскому Союзу. Филиппо назвал эти возможные действия «государственной изменой». Политик также выразил возмущение тем, что это поставит под угрозу безопасность Польши и Латвии в случае потенциального конфликта с Россией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что действия США и их союзников по НАТО создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией. Возникновение такого конфликта может иметь самые катастрофические последствия, указал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Орбан изменил своё решение по Украине после уговоров Макрона и Мелони
03 февраля 2024, 09:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на выделение Евросоюзом пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Это произошло после встреч и переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджи Мелони.
Итальянский премьер начала свою дипломатическую работу ещё до голосования в декабре, когда Орбан наложил своё вето, поскольку изначально был против данной инициативы, передаёт издание Politico. В январе 2024 года Мелони удвоила свои усилия: она имела телефонный разговор с Орбаном, встретилась с ним для часовой беседы в роскошном брюссельском отеле «Амиго» и ещё раз утром перед саммитом.

Макрон в январе пригласил венгерского премьера на обед в Елисейский дворец, где попросил его поделиться мнением о том, как лучше добиться безболезненной интеграции восточно-европейских стран в институты Европы. Обозреватели отмечают, что французский президент никогда не относился к Орбану как к антагонисту, а, наоборот, стремился привлечь его на свою сторону.

Фото: istockphoto/bloodua

Изменение Орбаном своей позиции по вопросу помощи Киеву позволило главе Евросовета Шарлю Мишелю немедленно созвать саммит и объявить о принятии долгожданного решения. Ежегодная дискуссия по вопросу предоставления помощи Украине и пересмотр её размеров через два года стали своеобразными небольшими уступками Орбану, которые позволят ему «сохранить лицо» перед возвращением в Венгрию.

Орбану пришлось уступить, чтобы избежать крупного политического скандала. Накануне финального голосования европейские лидеры не постеснялись прямо в лицо показать ему, «кто здесь главный», пояснили изданию опрошенные еврочиновники.

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Американская база на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
03 февраля 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Американская база в районе газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. В результате на объекте начался пожар.
По сообщению телеканала Al Mayadeen, зафиксировано не менее четырёх прилётов ракет. О возможных жертвах и разрушениях информации не поступало, но пожар пока не потушен. Другие последствия ракетной атаки уточняются.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на позиции союзных сил сирийской армии на востоке страны. В результате ударов США по объектам в Сирийской пустыне на границе Ирака и Сирии погибли несколько человек.

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявляло о поражении свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии в ответ на атаку на американскую военную базу в Иордании.

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