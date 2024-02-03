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Россия должна всеми силами поддерживать представителей несистемной оппозиции на Западе. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совбеза РФ также считает, что приход к власти этих новых представителей политического истэблишмента способен заметно оздоровить политический ландшафт во всём западном мире. Медведев заметил, что именно поэтому этих новых оппозиционеров так боятся представители старых политических сил в Европе, которых он назвал «интеллектуальными кастратами», а также «бесполые радужные слюнтяи», стоящие у руля власти в некоторых западных странах.
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Александр Бойцов