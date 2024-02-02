Медведев: Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО

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Россия не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ», — заявил Медведев.
По его словам, объективная причина, при которой РФ могла бы проявить агрессию в отношении других стран — это предоставление своих аэродромов Вооружённым силам Украины, а также ввод войск иностранных государств на территорию Украины. По словам Медведева, эти страны будут считаться прямыми врагами России, а значит — станут законной целью для её ВС.
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Евгения Парфентьева