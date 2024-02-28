Дмитрий Песков: Действия НАТО побуждают Россию к усилению мер безопасности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС обсудить дальнейшие действия с российскими замороженными активами. По её мнению, прибыль от них необходимо потратить на закупку оружия для Украины. Небольшую часть своего выступления в Европарламенте она опубликовала в соцсети Х.