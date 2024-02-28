Дмитрий Песков: Действия НАТО побуждают Россию к усилению мер безопасности

Фото: сайт Кремля
На фоне наращивания военной мощи НАТО вблизи российских границ и провокационной риторики стран-членов альянса Россия предпринимает дополнительные шаги по обеспечению своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По сообщению RT, представитель Кремля дал оценку высказываниям представителей военного блока.
Он выразил глубокую озабоченность по поводу враждебных действий и риторики НАТО, которые создают угрозу для территориальной целостности и национальных интересов России.
Песков также прокомментировал заявление представителя Литвы о необходимости «нейтрализации» Калининградской области. Он категорически отверг эту провокационную идею, заявив, что Калининград является частью России и так будет всегда.
Россия готова защищать свои интересы и безопасность всеми имеющимися средствами, добавилпредставитель Кремля.
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«Расширение НАТО, а также продвижение ее военной инфраструктуры к нашим границам, наряду с враждебными высказываниями государств-членов Североатлантического альянса, безусловно, дают нам основания для принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение нашей безопасности», — подчеркнул Песков.
Песков также прокомментировал заявление представителя Литвы о необходимости «нейтрализации» Калининградской области. Он категорически отверг эту провокационную идею, заявив, что Калининград является частью России и так будет всегда.
Россия готова защищать свои интересы и безопасность всеми имеющимися средствами, добавилпредставитель Кремля.
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Сергей Калугин