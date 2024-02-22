«Позор»: Песков прокомментировал хамство Байдена в адрес Путина

Фото: Официальный сайт Кремля
Хамские заявления главы США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина позорны для самих Штатов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Однако, этот эпизод — далеко не первый раз, когда Байден неуважительно высказывает в адрес своего российского коллеги.
По словам Пескова, 81-летний Байден, декламируя подобные речи, старается быть похожим на ковбоя из голливудских фильмов, но, что не удивительно, сделать это ему не удаётся.
Спикер Кремля также отметил, что подобные заявления не могут задеть Владимира Путина. При этом, они являются стыдными и позорными для самих Соединённых Штатов.
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По словам Пескова, 81-летний Байден, декламируя подобные речи, старается быть похожим на ковбоя из голливудских фильмов, но, что не удивительно, сделать это ему не удаётся.
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Евгения Парфентьева