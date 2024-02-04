Песков: ЕС лепит из России образ врага для оправдания проблем в Европе

Фото: сайт Кремля
Сумма в 50 миллиардов евро, выделенная для поддержки Украины, особенно на фоне кризисных явлений во многих европейских странах. Именно поэтому Евросоюз продолжает лепить из России образ врага, чтобы оправдать собственные непомерные траты на помощь Киеву.
Представитель Кремля отметил, что на фоне кризисных явлений в Германии и в других странах Евросоюза, где целые отрасли теряют конкурентоспособность и экономическую привлекательность, нет ничего лучше, чем отвлечь внимание от собственных проблем созданием имиджа некоего внешнего врага, который виноват во всех бедах. Россия для Запада в этом случае подходит как нельзя лучше, заключил Дмитрий Песков.
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Александр Бойцов