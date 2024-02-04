Сумма в 50 миллиардов евро, выделенная для поддержки Украины, особенно на фоне кризисных явлений во многих европейских странах. Именно поэтому Евросоюз продолжает лепить из России образ врага, чтобы оправдать собственные непомерные траты на помощь Киеву.