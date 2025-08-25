DN: шведский чиновник оставил в туалете аэропорта документы о вступлении в НАТО
В 2022 году чиновник из Швеции оставил в туалете аэропорта документы о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter.
Как оказалось, документы чиновник оставил в аэропорту Стокгольм-Арланда после визита премьер-министра Ульфа Кристерссона в Турцию. Мужчина сам сообщил о потере службе безопасности страны. В документах была информация о переговорах с Анкарой по вопросу присоединения Швеции к НАТО.
Как заявило правительство, документы не были секретными. Их нашла уборщица аэропорта. Несмотря на это, шведские власти уверяют в абсолютной секретности процесса вступления страны в альянс, который завершился 7 марта 2024 года.
