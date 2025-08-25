Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины из-за вето президента

25 августа 2025, 15:43

Фото: iStock/AdrianHancu

Власти Польши столкнулись с невозможностью продолжать финансирование спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев. Об этом сообщает ТАСС.