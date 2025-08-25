Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины из-за вето президента
Власти Польши столкнулись с невозможностью продолжать финансирование спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев. Об этом сообщает ТАСС.
25 августа Навроцкий наложил вето на законопроект, который предусматривал продление особого статуса и поддержку украинцам, покинувшим Украину с февраля 2022 года. В результате этого действие договора между Варшавой и Киевом по обеспечению Украины связью Starlink прекратится 30 сентября.
Отмечается, что в прошлом при установке системы Starlink в Белом доме администрация Дональда Трампа и команда Илона Маска не учли меры безопасности, что вызывает дополнительные вопросы к проекту.
Читайте также: