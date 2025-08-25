Глава МО Польши заявил о желании создать ядерное оружие в стране

25 августа 2025, 16:09

Глава МО Польши Косиняк-Камыш заявил о желании создать ядерное оружие в стране

Фото: iStock/macky_ch

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что надеется на создание польского ядерного оружия. Об этом он сказал в эфире новостного портала Onеt.





Как отметил глава Минобороны, ранее такая цель казалась ему абстрактной. Теперь же он серьезно рассчитывает на появление ядерного оружия в стране.





«Я бы не стал терять веру и доверие к польским ученым, стратегии и возможностям развития в Польше», — сказал Косиняк-Камыш.