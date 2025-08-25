На Украине задержан «смотрящий за Измаилом»
В Одесской области задержан мужчина, которого правоохранители называли «смотрящим за Измаилом» — об этом сообщает Национальная полиция Украины в соцсетях.
По данным полиции, 31‑летний так называемый «смотрящий», обладая авторитетом в криминальной среде, контролировал местные бандформирования и вел «общак». Для увеличения преступных доходов он организовал работу подпольного казино.
Также были задержаны трое его подчинённых, которым поручили контролировать заведение. Всем фигурантам объявлены подозрения.
Ранее российские силовые структуры заявляли, что Вооружённые силы Украины наладили сбыт оружия из зоны боевых действий преступным группировкам в Киеве, и в оборот якобы попали автоматы Калашникова, снайперские винтовки, противотанковые гранатомёты, взрывчатые вещества и боевые гранаты.
Читайте также: