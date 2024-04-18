«До последнего украинца»: в Кремле рассказали, на что США подтолкнули Киев

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Комментируя выделение нового пакеа помощи Украине со стороны США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон таким образом провоцирует Киев к продолжению военных действий. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
«Речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», — заявил Песков.Спикер Кремля также отметил, что поставки военной помощи Украине не изменят ситуацию на фронте. В настоящее время ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу украинской армии, заключил Песков.
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Анастасия Хохлова