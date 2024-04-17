Песков объяснил отказ комментировать потери ВС России

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные о количестве погибших российских военных во время специальной военной операции предоставляется только министерством обороны. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не дают информацию по подобным вопросам. Объясняя, почему цифры о потерях ВС РФ не публикуются, Песков рассказал, что в данном случае речь идет о законе о гостайне, а также об особом режиме распространения информации в условиях спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале, что украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«ВО»: Ударом ВС РФ уничтожен командный пункт ВС Украины в Чернигове
Боец ВСУ Стельмашек рассказал, как попал в плен к ВС РФ в районе Часова Яра
Вдову ополченца Моторолы ограбили в российском городе
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале, что украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«ВО»: Ударом ВС РФ уничтожен командный пункт ВС Украины в Чернигове
Боец ВСУ Стельмашек рассказал, как попал в плен к ВС РФ в районе Часова Яра
Вдову ополченца Моторолы ограбили в российском городе
Екатерина Коршунова