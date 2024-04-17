Песков раскрыл нюансы о церемонии инаугурации Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. Об этом он рассказал журналистам на брифинге.
В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая 2024 года.
Напомним, что голосование на выборах президента РФ проводилось с 15 по 17 марта, в нём приняли участие 4 млн 804 тысячи 497 подмосковных избирателей, что составляет 77,01% от общего числа жителей Московской области, имеющих право голоса. Большинство подмосковных избирателей — 74,17% — проголосовали очно, на избирательных участках. Явка избирателей на президентских выборах 2024 года стала рекордной за всю историю современной России. Она составила 77,44% граждан страны.
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«В целом, церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сказал Песков.
Напомним, что голосование на выборах президента РФ проводилось с 15 по 17 марта, в нём приняли участие 4 млн 804 тысячи 497 подмосковных избирателей, что составляет 77,01% от общего числа жителей Московской области, имеющих право голоса. Большинство подмосковных избирателей — 74,17% — проголосовали очно, на избирательных участках. Явка избирателей на президентских выборах 2024 года стала рекордной за всю историю современной России. Она составила 77,44% граждан страны.
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Дарья Осипова