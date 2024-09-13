Среди напавших на Курскую область были боевики «Азова»*, заявил Алаудинов

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что боевики «Азова»* и «Айдара»** были в числе напавших на Курскую область. Об этом информирует РИА Новости.
Алаудинов сообщил, что в первую очередь на их направлении была зафиксирована 61-я, 80-я, 82-я, 92-я и 95-я бригады, а также представители «Азова»* и «Айдара»**. Он отметил, что часть из этих подразделений уже была уничтожена.
Он отметил, что под Курск были отправлены самые боеспособные бойцы и укомплектованные подразделения ВСУ.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись на пяти участках фронта в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Боевики ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО, который выжигает даже бетон
Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны
НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны
* Террористические организации, запрещенные на территории России
«Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже», — рассказал командир.
Он отметил, что под Курск были отправлены самые боеспособные бойцы и укомплектованные подразделения ВСУ.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись на пяти участках фронта в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Боевики ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО, который выжигает даже бетон
Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны
НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны
* Террористические организации, запрещенные на территории России
Дарья Осипова