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В России высказались о последствиях решения Запада по ударам вглубь территории страны

Алаудинов: решение Запада по ударам вглубь России не изменит ситуацию на фронте
13 сентября 2024, 14:08
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Возможное снятие запрета на использование иностранного оружия для нанесения ударов вглубь территории России, которое могут принять США и Великобритания, не изменит ситуацию на фронте. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».


Он подчеркнул, что разговоры об использовании дальнобойного западного оружия Украиной являются методами ведения психологической войны против России. При этом, даже в случае одобрения, возникает вопрос: сколько таких ракет есть в арсенале ВСУ? Алаудинов убёжден, что речь идёт о малом количестве запасов, которое никак не поможет украинским войскам улучшить своё положение на фронте.

Генерал добавил, что российские войска продолжат наступление, пока полностью не одержат победу.

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#апти алаудинов
Порядка 200 украинцев сдались в плен в Курской области за дни наступления ВС РФ
13 сентября 2024, 14:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Не менее 200 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области за четыре дня контрнаступления ВС РФ. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, порядка 200 украинских военных добровольно сдались в российский плен в Курской области за последние четыре дня. В основном это штурмовики из теробороны и бывшие заключённые, а также боевики нацбатальонов. Многие попали в плен из Снагости и Апанасовки, которые уже вернулись под российский контроль.

Сообщается, что многие из пленных обучались в Великобритании. В настоящее время в плену у ВС РФ находится около пяти тысяч украинских военных.

Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух.

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#солдат
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Песков переадресовал к Минобороны вопрос об атаке на судно с зерном в Черном море
13 сентября 2024, 13:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны вопрос о возможной атаке на судно с зерном в Черном море. По его мнению, случившееся, вероятно, связано с ходом СВО.
«Честно говоря, мы не видели эти заявления. Здесь нужно обращаться к нашим военным, это, видимо, связано с ходом специальной военной операции. Поэтому я ничего не могу сказать по этой теме», — прокомментировал Песков вопрос журналистов.
Накануне, 12 сентября, в соцсетях Владимира Зеленского появилась информация о том, что российская армия якобы ударила по кораблю с зерном в Черном море. По словам лидера киевского режима, сухогруз попал под атаку сразу после выхода из территориальных вод Украины.

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#операции
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#всу
#песков
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Морпех из Якутии удостоен звания Героя Российской Федерации
13 сентября 2024, 13:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Военный из Олекминского района Якутии Дмитрий Куценко указом президента удостоен звания Героя Российской Федерации за выполнение задач в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава Республики Айсен Николаев.
«Наш земляк, Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации!» — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что командир ДШБ морской пехоты, подполковник Дмитрий Куценко вместе со своими подчинёнными сдерживал противника у одного из населенных пунктов. Морпехи под командованием якутянина удерживали атаку ВСУ более 10 часов, уничтожив четыре единицы техники врага и уничтожив порядка 20 человек живой силы ВСУ. Тогда противник отступил, и населенный пункт был удержан.

По словам Николаева, Куценко стал уде девятым якутянином, который удостоился высшей российской награды за все время проведения СВО.

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#николаев
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«Посейдон» и цунами: Политолог рассказал, как Россия может ответить на действия Запада
Политолог Дудчак: Запад не остановится, пока не почувствует последствия
13 сентября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
В беседе с «Радио 1» политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак высказал свое мнение по этому поводу.

«Мы постоянно слышим про то, что красные линии пересекать не стоит, но почему-то это не имеет воздействия на этих сумасшедших, которые сидят в Лондоне и Вашингтоне, поэтому мне очень сложно сказать как Россия будет действовать», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что методов наказать «оборзевших деятелей запада» много и поделился своим мнением по этому поводу.

По его словам, американцы могли заметить значительное увеличение потерь на своих военных морских базах, расположенных в разных уголках мира.

«Хуситы уже разработали гиперзвуковое оружие, которое использовали против авианосца, повредив взлетно-посадочную полосу. Это может повторяться и происходить чаще. Гробы могут пойти в Америку и Британию. Есть одиноко стоящий остров в Индийском океане, где британцы давно выселили гражданское население, коренных жителей. Они оккупировали его, там никого кроме военных нет, его могла бы накрыть волна цунами», — сказал Дудчак.

Он отметил, что России как раз необходимо протестировать подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который оснащен термоядерной боеголовкой.

Политолог добавил, что существует множество вариантов наказать их, но, скорее всего, они не прекратят свои действия, пока не ощутят на себе последствия своих заявлений. Если наносить удары по Европе, американцы будут стоя аплодировать всем конгрессом и НАТО.

«Давайте, бейте больше. Их это устроит, что бы заняться восстановлением и поддержать доллар. Помимо этого, обвинить Россию во всех смертных грехах. Вариантов много и они разные», — подчеркнул эксперт и добавил, что это лишь его личное мнение.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

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Стало известно, откуда ВСУ берут все новые резервы для атаки на Курскую область
Алаудинов: ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область с других направлений
13 сентября 2024, 12:49

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

ВСУ снимают личный состав с других направлений и перебрасывают его в Курскую область и несет большие потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает ТАСС.
«Подразделения все смежные работают очень слаженно, и я так думаю, что таким образом мы наносим очень большой ущерб противнику, потому что он потихоньку иссякает. Мы его убиваем, он со всех других направлений — мы видим, фиксируем — снимает свой личный состав, перебрасывает его сюда», — пояснил Алаудинов.

Таким образом противник пытается удержать территории, которые смог занять в первые дни вторжения в российский регион.

По словам Алаудинова, обстановка в курском приграничье контролируется российскими силами. Армия России уничтожает противника, который несет большие потери убитыми и ранеными. При этом активно уничтожается техника ВСУ, в том числе западного производства.

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#армия
#техника
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#армия россии
#новости
#всу
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Названо число сдавшихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: 12 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области за сутки
13 сентября 2024, 12:36

Фото: iStock/Sinenkiy

Армия России продолжает отражать наступление ВСУ в Курской области. За минувшие сутки в плен сдались 12 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения армии России в рамках контрнаступления в Курской области поразили формирования противника в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. При этом российские бойцы отразили контратаку ВСУ в направлении Обуховки, и еще две — в Камышевке и Борках.

Также ВСУ вновь попытались прорваться через российскую границу в сторону сел Новый Путь, Медвежье и Веселое, однако понеся большие потери, противник откатился на территорию Украины.

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#новости
#всу
#вс рф
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Бойцы ВСУ заявили о высокой цене атаки на Курскую область
CNN: наступление ВСУ на Курскую область достигнуто огромной ценой
13 сентября 2024, 12:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Наступление ВСУ на Курскую область было достигнуто огромной ценой, заявила группа украинских военных в беседе с телеканалом CNN.
Они отметили, что эта атака является сложнейшей операцией, а потери в ходе неё такие же высокие, как на других участках фронта. Один из бойцов подчеркнул, что на Курском направлении фиксируется большое количество убитых и много уничтоженной военной техники.

Бойцы ВСУ усомнились в том, что вторжение было организовано вовремя, поскольку сейчас Украина с трудом защищает ключевые населённые пункты в Донбассе.

Также в ходе этого интервью военнослужащие пожаловались на плохую связь с руководством. По их словам, в настоящее время активно глушат сигналы GPS, а Starlink в России не обслуживается.

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#курская область
#россия
#украина
#сво
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ВСУ в Курской области несут серьезные потери
CNN: ВСУ жалуются на большие потери в Курской области
13 сентября 2024, 12:14

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Боевики ВСУ, участвующие во вторжении в Курскую область, говорят о серьезных потерях в украинских рядах и проблемах со связью с руководством. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
«Многие были убиты, много техники уничтожено (в Курской области – ред.)», — рассказал украинский военный Василий.

Другие военные ВСУ также подтвердили телеканалу, что вторжение в курское приграничье сопровождается большими потерями, сопоставимы с потерями на других направлениях. Кроме того, положение ВСУ в Курской области становится все сложнее.

При этом некоторые украинские подразделения жалуются на отсутствие связи с командирами. По их словам, сигналы GPS активно глушатся, а Starlink в российском регионе не работает.

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#операция
#военные
#операции
#новости
#всу
#вс рф
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Операция ВС РФ в Курской области и продвижение под Покровском: последние новости СВО
13 сентября 2024, 11:45

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Наступил четвертый день российского контрнаступления в Курской области. Армия России продолжает освобождать от присутствия ВСУ села в российском приграничье, где противник оказывает значительное сопротивление. Тем временем российские бойцы активно наступают на Покровском направлении, лишая ВСУ возможности подводить резервы.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 13 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Армия России продолжает фланговый удар по противнику, наши продвинулись с запада к рубежу Любимовка-Толстый Луг-Дарьино, освободив более 10 населённых пунктов. При этом противник сохраняет активность у Черкасского Поречного, не оставляя попыток продвижения.

Освобожден еще ряд населенных пунктов: хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. В последнем российский флаг был установлен утром 13 сентября.

Российские бойцы приступили к штурму Любимовки. Освобождение этого поселка и примыкающего к нему Зеленого Шляха позволит отрезать от снабжения всю группировку украинских боевиков на северном фланге. Наши бойцы уже находятся на восточной окраине населенного пункта. Накануне вечером ВС РФ окружили Любимовку, но войти в нее так и не смогли. Противник успел здесь качественно укрепиться. Сегодня бои за Любимовку будут продолжаться. По последним данным, российские войска вошли в поселок с двух сторон.

Тем временем ВСУ предприняли очередную попытку прорыва в Глушковском районе, используя бронетехнику и малые пехотные группы. Наступление было отбито, однако сохраняется угроза новых попыток прорыва российской границы.

Продолжаются бои в Суджанском районе, где российские войска теснят противника с занятых позиций.

Таким образом, в Курской области продолжаются интенсивные бои.

Военные ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области
Военные ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области

Покровское направление


Наши бронегруппы мощным прорывом заняли и закрепились в восточной части села Острое. Тем временем ВСУ отходят из Украинска, чтобы избежать попадание в окружение. Продолжаются бои в Гродовке, севернее Новогродовки, на восточной окраине Лысовки. Однако ВСУ смогли провести контратаку к северо-востоку от Новогродовки, высадив десант в районе Орловки, что говорит о вступлении в бой прибывших резервов противника, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Кроме того, российские бойцы уничтожили на Покровском направлении несколько мостов в ближнем тылу противника. Покровск является важнейшим логистическим узлом для ВСУ в Донецкой области. Разрушение мостов затрудняет переброску резервов по линии фронта, где сейчас активно наступают российские бойцы.

Торецкое направление


В Торецке продолжаются тяжелейшие бои. Противник перебросил сюда резервы и пытается стабилизировать ситуацию, пока безуспешно.

«Наши части продолжают буквально прогрызать оборону противника в Торецке с северо-востока по направлению к центру города. Фактически они его достигли и бои уже идут в примерно 500 метрах от городской администрации», — пишет военный аналитик Юрий Подоляка.

Одновременно с этим продолжаются ожесточенные бои в северной части Нью-Йорка и Нелеповки, где наши части пытаются дожать противника и все-таки начать охват Торецка с юга.

НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны
НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны

Угледарское направление


Здесь идут бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но продвижение российских несколько замедлилось из-за прибытия новых резервов ВСУ. Противник стойко удерживает оборону и пока не дает армии России существенно продвинуться вперед. По данным украинских военных ресурсов, утром 13 сентября армия России приступила к очередному штурму.

К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».

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