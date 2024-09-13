В России высказались о последствиях решения Запада по ударам вглубь территории страны

ВСУ снимают личный состав с других направлений и перебрасывают его в Курскую область и несет большие потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает ТАСС.