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Возможное снятие запрета на использование иностранного оружия для нанесения ударов вглубь территории России, которое могут принять США и Великобритания, не изменит ситуацию на фронте. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что разговоры об использовании дальнобойного западного оружия Украиной являются методами ведения психологической войны против России. При этом, даже в случае одобрения, возникает вопрос: сколько таких ракет есть в арсенале ВСУ? Алаудинов убёжден, что речь идёт о малом количестве запасов, которое никак не поможет украинским войскам улучшить своё положение на фронте.
Генерал добавил, что российские войска продолжат наступление, пока полностью не одержат победу.
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Анастасия Чинкова