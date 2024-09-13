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Стало известно, откуда ВСУ берут все новые резервы для атаки на Курскую область

Алаудинов: ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область с других направлений
13 сентября 2024, 12:49
Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

ВСУ снимают личный состав с других направлений и перебрасывают его в Курскую область и несет большие потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает ТАСС.
«Подразделения все смежные работают очень слаженно, и я так думаю, что таким образом мы наносим очень большой ущерб противнику, потому что он потихоньку иссякает. Мы его убиваем, он со всех других направлений — мы видим, фиксируем — снимает свой личный состав, перебрасывает его сюда», — пояснил Алаудинов.

Таким образом противник пытается удержать территории, которые смог занять в первые дни вторжения в российский регион.



По словам Алаудинова, обстановка в курском приграничье контролируется российскими силами. Армия России уничтожает противника, который несет большие потери убитыми и ранеными. При этом активно уничтожается техника ВСУ, в том числе западного производства.

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«Посейдон» и цунами: Политолог рассказал, как Россия может ответить на действия Запада
Политолог Дудчак: Запад не остановится, пока не почувствует последствия
13 сентября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
В беседе с «Радио 1» политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак высказал свое мнение по этому поводу.

«Мы постоянно слышим про то, что красные линии пересекать не стоит, но почему-то это не имеет воздействия на этих сумасшедших, которые сидят в Лондоне и Вашингтоне, поэтому мне очень сложно сказать как Россия будет действовать», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что методов наказать «оборзевших деятелей запада» много и поделился своим мнением по этому поводу.

По его словам, американцы могли заметить значительное увеличение потерь на своих военных морских базах, расположенных в разных уголках мира.

«Хуситы уже разработали гиперзвуковое оружие, которое использовали против авианосца, повредив взлетно-посадочную полосу. Это может повторяться и происходить чаще. Гробы могут пойти в Америку и Британию. Есть одиноко стоящий остров в Индийском океане, где британцы давно выселили гражданское население, коренных жителей. Они оккупировали его, там никого кроме военных нет, его могла бы накрыть волна цунами», — сказал Дудчак.

Он отметил, что России как раз необходимо протестировать подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который оснащен термоядерной боеголовкой.

Политолог добавил, что существует множество вариантов наказать их, но, скорее всего, они не прекратят свои действия, пока не ощутят на себе последствия своих заявлений. Если наносить удары по Европе, американцы будут стоя аплодировать всем конгрессом и НАТО.

«Давайте, бейте больше. Их это устроит, что бы заняться восстановлением и поддержать доллар. Помимо этого, обвинить Россию во всех смертных грехах. Вариантов много и они разные», — подчеркнул эксперт и добавил, что это лишь его личное мнение.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

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Названо число сдавшихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: 12 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области за сутки
13 сентября 2024, 12:36

Фото: iStock/Sinenkiy

Армия России продолжает отражать наступление ВСУ в Курской области. За минувшие сутки в плен сдались 12 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения армии России в рамках контрнаступления в Курской области поразили формирования противника в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. При этом российские бойцы отразили контратаку ВСУ в направлении Обуховки, и еще две — в Камышевке и Борках.

Также ВСУ вновь попытались прорваться через российскую границу в сторону сел Новый Путь, Медвежье и Веселое, однако понеся большие потери, противник откатился на территорию Украины.

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#операция
#новости
#всу
#вс рф
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Бойцы ВСУ заявили о высокой цене атаки на Курскую область
CNN: наступление ВСУ на Курскую область достигнуто огромной ценой
13 сентября 2024, 12:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Наступление ВСУ на Курскую область было достигнуто огромной ценой, заявила группа украинских военных в беседе с телеканалом CNN.
Они отметили, что эта атака является сложнейшей операцией, а потери в ходе неё такие же высокие, как на других участках фронта. Один из бойцов подчеркнул, что на Курском направлении фиксируется большое количество убитых и много уничтоженной военной техники.

Бойцы ВСУ усомнились в том, что вторжение было организовано вовремя, поскольку сейчас Украина с трудом защищает ключевые населённые пункты в Донбассе.

Также в ходе этого интервью военнослужащие пожаловались на плохую связь с руководством. По их словам, в настоящее время активно глушат сигналы GPS, а Starlink в России не обслуживается.

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#всу
#курская область
#россия
#украина
#сво
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ВСУ в Курской области несут серьезные потери
CNN: ВСУ жалуются на большие потери в Курской области
13 сентября 2024, 12:14

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Боевики ВСУ, участвующие во вторжении в Курскую область, говорят о серьезных потерях в украинских рядах и проблемах со связью с руководством. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
«Многие были убиты, много техники уничтожено (в Курской области – ред.)», — рассказал украинский военный Василий.

Другие военные ВСУ также подтвердили телеканалу, что вторжение в курское приграничье сопровождается большими потерями, сопоставимы с потерями на других направлениях. Кроме того, положение ВСУ в Курской области становится все сложнее.

При этом некоторые украинские подразделения жалуются на отсутствие связи с командирами. По их словам, сигналы GPS активно глушатся, а Starlink в российском регионе не работает.

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#операция
#военные
#операции
#новости
#всу
#вс рф
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Операция ВС РФ в Курской области и продвижение под Покровском: последние новости СВО
13 сентября 2024, 11:45

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Наступил четвертый день российского контрнаступления в Курской области. Армия России продолжает освобождать от присутствия ВСУ села в российском приграничье, где противник оказывает значительное сопротивление. Тем временем российские бойцы активно наступают на Покровском направлении, лишая ВСУ возможности подводить резервы.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 13 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Армия России продолжает фланговый удар по противнику, наши продвинулись с запада к рубежу Любимовка-Толстый Луг-Дарьино, освободив более 10 населённых пунктов. При этом противник сохраняет активность у Черкасского Поречного, не оставляя попыток продвижения.

Освобожден еще ряд населенных пунктов: хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. В последнем российский флаг был установлен утром 13 сентября.

Российские бойцы приступили к штурму Любимовки. Освобождение этого поселка и примыкающего к нему Зеленого Шляха позволит отрезать от снабжения всю группировку украинских боевиков на северном фланге. Наши бойцы уже находятся на восточной окраине населенного пункта. Накануне вечером ВС РФ окружили Любимовку, но войти в нее так и не смогли. Противник успел здесь качественно укрепиться. Сегодня бои за Любимовку будут продолжаться. По последним данным, российские войска вошли в поселок с двух сторон.

Тем временем ВСУ предприняли очередную попытку прорыва в Глушковском районе, используя бронетехнику и малые пехотные группы. Наступление было отбито, однако сохраняется угроза новых попыток прорыва российской границы.

Продолжаются бои в Суджанском районе, где российские войска теснят противника с занятых позиций.

Таким образом, в Курской области продолжаются интенсивные бои.

Военные ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области
Военные ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области

Покровское направление


Наши бронегруппы мощным прорывом заняли и закрепились в восточной части села Острое. Тем временем ВСУ отходят из Украинска, чтобы избежать попадание в окружение. Продолжаются бои в Гродовке, севернее Новогродовки, на восточной окраине Лысовки. Однако ВСУ смогли провести контратаку к северо-востоку от Новогродовки, высадив десант в районе Орловки, что говорит о вступлении в бой прибывших резервов противника, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Кроме того, российские бойцы уничтожили на Покровском направлении несколько мостов в ближнем тылу противника. Покровск является важнейшим логистическим узлом для ВСУ в Донецкой области. Разрушение мостов затрудняет переброску резервов по линии фронта, где сейчас активно наступают российские бойцы.

Торецкое направление


В Торецке продолжаются тяжелейшие бои. Противник перебросил сюда резервы и пытается стабилизировать ситуацию, пока безуспешно.

«Наши части продолжают буквально прогрызать оборону противника в Торецке с северо-востока по направлению к центру города. Фактически они его достигли и бои уже идут в примерно 500 метрах от городской администрации», — пишет военный аналитик Юрий Подоляка.

Одновременно с этим продолжаются ожесточенные бои в северной части Нью-Йорка и Нелеповки, где наши части пытаются дожать противника и все-таки начать охват Торецка с юга.

НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны
НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны

Угледарское направление


Здесь идут бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но продвижение российских несколько замедлилось из-за прибытия новых резервов ВСУ. Противник стойко удерживает оборону и пока не дает армии России существенно продвинуться вперед. По данным украинских военных ресурсов, утром 13 сентября армия России приступила к очередному штурму.

К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».

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Российские морпехи и десантники освободили еще четыре села в Курской области
Mash: ВС РФ освободили еще четыре села в Курской области
13 сентября 2024, 11:42

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы ВС РФ освободили еще четыре села в Курской области — Покровский, Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что сегодня утром, 13 сентября, морпехи и десантники 51-го ГПДП водрузили там российские флаги.
По данным издания, также продолжается штурм села Любимовка, взятие которого вместе с хутором Зеленый Шлях позволит отрезать боевиков ВСУ от значительной части снабжения. Также идет наступление в районе Обуховки, Мартыновки, Фанасеевки, Уланок и Погребков.

Ранее CNN сообщал, что Солдаты ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области. Украинские военные отмечают, что ситуация под Курском становится все труднее, очень много бойцов было убито.
«Некоторые военные даже усомнились в решении украинских властей начать такую операцию, когда Киев сталкивается с проблемам на других направлениях», — сказали они.
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Военные ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области
CNN: военные на Украине усомнились в целесообразности операции ВСУ в Курской области
13 сентября 2024, 11:05

Фото: iStock/N-sky

Солдаты Вооруженных сил Украины усомнились в целесообразности операции в Курской области. Об этом информирует CNN.
Украинские военные отмечают, что ситуация под Курском становится все труднее, очень много бойцов было убито.

«Некоторые военные даже усомнились в решении украинских властей начать такую операцию, когда Киев сталкивается с проблемам на других направлениях», — сказали они.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Командир спецназа «Амхмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. Всего по данным МО РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих.

Стало известно о продвижении ВС России на Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Депутат Шеремет назвал план Трампа по решению конфликта на Украине благоразумным
13 сентября 2024, 10:34

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал благоразумным и ответственным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, предложения Трампа — это восстановленные Стамбульские соглашения 2022 года.
«Фактически план Трампа сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной, целенаправленно сорванных по вине Вашингтона и Лондона. Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно», — пояснил депутат.
Шеремет также добавил, что с момента переговоров в Стамбуле прошло слишком много времени, ситуация изменилась, так как киевский режим совершил множество терактов в отношении России. Потому, по его мнению, иностранные мирные инициативы и миротворческие инициативы Москвы сегодня сведены к нулю.
«Это вынуждает нас продолжить громить врага на всех фронтах, принуждая его к полной и безоговорочной капитуляции», — заключил Шеремет.
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#депутат
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#нато
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Боевики ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО, который выжигает даже бетон
ТАСС: ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО
13 сентября 2024, 09:06

Фото: iStock/Diy13

Боевики Вооруженных сил Украины начали использовать дроны с боеприпасами, которые начиняют сильно воспламеняющимся веществом по типу термита. Об этом информирует ТАСС.
В беседе с ТАСС представитель силовых структур рассказал, что военные ВС России уже научились противостоять их воздействию.

По его словам, дроны остались у ВСУ те же, однако сбрасывать с них они стали «зажигалки», которые мощнее предыдущих. Он отметил, что они выжигают даже бетон.

«Поэтому в этой ситуации уже подумываем об огнетушителях. Но если серьезно, то они представляют серьезную угрозу, учитывая, что сейчас очень сухая трава, здесь особо дождей нет, и пожар распространяется на позиции в разные стороны», — поделился представитель силовых структур.

Источник отметил, что российским военным все же удается оперативно справляться с таким пожаром.

Ранее сообщалось, что ВСУ при обстрелах Курской области применяли снаряды с неизвестным газом, от которого погибал домашний скот, а люди после нападения боевиков Вооруженных сил Украины под Курском задыхались от желтого дыма.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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