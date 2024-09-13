Стало известно, откуда ВСУ берут все новые резервы для атаки на Курскую область

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
ВСУ снимают личный состав с других направлений и перебрасывают его в Курскую область и несет большие потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает ТАСС.
«Подразделения все смежные работают очень слаженно, и я так думаю, что таким образом мы наносим очень большой ущерб противнику, потому что он потихоньку иссякает. Мы его убиваем, он со всех других направлений — мы видим, фиксируем — снимает свой личный состав, перебрасывает его сюда», — пояснил Алаудинов.Таким образом противник пытается удержать территории, которые смог занять в первые дни вторжения в российский регион.
По словам Алаудинова, обстановка в курском приграничье контролируется российскими силами. Армия России уничтожает противника, который несет большие потери убитыми и ранеными. При этом активно уничтожается техника ВСУ, в том числе западного производства.
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