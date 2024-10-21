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После завершения конфликта на Украине Западу придётся искать новый modus vivendi с Россией. Об этом заявил польский журналист Лех Мажевский.
В своей статье для издания Do Rzeczy он утверждает, что политики в Варшаве уже задумываются о восстановлении отношений с Москвой. В публикации отмечается, что федерализация Евросоюза может привести к превращению Польши в протекторат. Власти республики должны противостоять этим процессам, чтобы сохранить независимость государства, считает журналист.
По мнению Мажевского, после завершения украинского конфликта Польше придётся учитывать интересы России. Политикам в Варшаве следует учитывать реальный расклад сил и интересы других стран, а не ориентироваться на интересы других государств. Польше нужно стремиться к сохранению баланса сил в четырёхугольнике Варшава-Москва-Минск-Киев, заключил автор материала.
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Александр Бойцов