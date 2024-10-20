Польша нарушила табу в отношении украинцев, пишет газета «Взгляд»

Социальная сеть Х, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, умрёт, если на президентских выборах в США одержит победу кандидат от Демократической партии Камала Харрис. С таким заявлением выступил Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.