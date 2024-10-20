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Власти Польши нарушают табу в отношении граждан Украины, обращая внимание на образ жизни беженцев. Об этом сообщает газета «Взгляд».
Отмечается, что европейским политикам многое позволено говорить. Однако критиковать Украину и её граждан они не имеют право. Но это не мешает польскому военному руководству открыто высказывать недовольство тем, что украинские беженцы не хотят отправляться на фронт. В рамках этих обвинений глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш нарушил многие табу, которых ранее придерживался.
Кроме того, издание напомнило, что глава оборонного ведомства говорил о шоке поляков, видящих как живут молодые украинцы, которые ездят на лучших автомобилях и отдыхают в пятизвёздочных отелях.
Также Косяняк-Камыш указывал на несправедливость по отношению к гражданам Польши, которые вынуждены финансировать систему здравоохранения и пособия для украинцев.
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Кроме того, издание напомнило, что глава оборонного ведомства говорил о шоке поляков, видящих как живут молодые украинцы, которые ездят на лучших автомобилях и отдыхают в пятизвёздочных отелях.
Также Косяняк-Камыш указывал на несправедливость по отношению к гражданам Польши, которые вынуждены финансировать систему здравоохранения и пособия для украинцев.
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Анастасия Чинкова